Gerrard: Liverpool taraftarları beni değil, Klopp'un devam etmesini istiyor

İskoç ekibi Glasgow Rangers’ı 10 yıl sonra lig şampiyonu yapmayı başaran Steven Gerrard, Liverpool teknik direktörlüğü iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Liverpool efsanesi olan Steven Gerrard, 2018 yılından beri teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers’ta ilk şampiyonluğunu yaşayarak Celtic’in dokuz yıllık hegemonyasına son vermeyi başardı.

ITV’ye açıklamalarda bulunan Gerrard, "Liverpool taraftarları beni teknik direktör olarak istemiyor. Onlar Jürgen Klopp’un görevine devam etmesini istiyor ve ben de onlarla tamamen aynı fikirdeyim. Bu konu hakkında konuşmamalıyız. Şu anda en iyi teknik direktörlerden birine sahibiz, onu seviyorum. Buradaki işim devam ediyor. Bu konu hakkında konuşmanın yarar sağlayacağını düşünmüyorum ve umarım Klopp uzun yıllar Liverpool’da kalır" ifadelerini kullandı.

"Doğru zaman değil"

2015 yılının ekim ayında geldiği Liverpool’da 2019 yılında Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve geçtiğimiz sezon otuz yıllık hasrete son verip takımını Premier Lig şampiyonu yapan Jürgen Klopp’un sözleşmesi 2024’e kadar sürüyor. Klopp; salı günü yaptığı açıklamada, Liverpool’da kalmaya devam edeceğini ve Almanya Milli Takımı’nın başına geçmeyi düşünmediğini belirtmişti.

19 yıl boyunca Liverpool forması giyen Gerrard, "Liverpool benim kulübüm. Oradaki yolculuğum harikaydı. Bir gün Liverpool’un başına geçmek benim için bir rüya mı? Evet, öyle ama henüz doğru zaman değil" diyerek sözlerini tamamladı.