-GERMENİCİA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 19.12.2010 - Kahramanmaraş'ta kaçak kazı sırasında tesadüfen bulunan mozaikler, 1500 yıl önce toprağın derinliklerine gömülen kayıp kent Germenicia'yı gün yüzüne çıkardı. Dulkadiroğulları Mahallesi'nde 2007 yılında bir evin altında bulunan mozaikler hem kentin tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor hem de gelecek için kilometre taşı olma fırsatı veriyor. Roma dönemine ait Germenicia kenti, bir evin tabanında yapılan kaçak kazı sonucu tesadüfen ortaya çıkartıldı. Mozaiklerden elde edilen ilk bulgularda, bunların Zeugma ve Efes Yamaçevler'deki mozaiklerle eş zamanlı ve çok kaliteli olduğu belirlendi. Germenicia'nın ve mozaiklerinin ortaya çıkarılması için ilk adımlar atılırken mozaikli alanların bulunduğu evler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. Yine Bakanlığın izni ile Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü kontrolünde kurtarma çalışmaları yapılmaya başladı. Çalışmalar kapsamında kamulaştırılan parsellerde bir ay önce başlayan kazı çalışmaları ile mozaik parçaları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydi Küçükdağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik haritalarda Germenicia şehri olarak Kahramanmaraş olarak gösterildiğini ancak hiçbir mimari kalıntının günümüze kadar gelmemiş olması nedeniyle de bugüne kadar bilim çevrelerince yerinin tespit edilemediğini belirtti. Tesadüfen bulunan mozaiklerin toprağa gömülen 1500 yıllık antik kentin gün yüzüne çıkmasına vesile olduğunu belirten Küçükdağlı, ''Kent antik Roma'da kendine ait para bastıracak kadar önemli ve ihtişamlı bir şehir olmasına rağmen uğradığı istilalar ve yangınlar sonucu yakılıp yıkılarak 1500 yıl toprağın derinliklerine gömülmüştür. Tam 1500 yıl sonra bulunan mozaikler antik kenti gün yüzüne çıkarmıştır'' dedi. -İLK KEZ KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI- Yürütülen çalışmalar kapsamında Kasım ayının sonunda Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'nün koordinasyonunda kazı çalışmalarına başladıklarını dile getiren Küçükdağlı,şöyle konuştu: ''İlk mozağin bulunmasının ardından bölgede geniş çaplı araştırma yaptık. İlk bulgularda 19 parseli tescil ettirdik. Şu anda belirlediğimiz parsellerden 5'inde kamulaştırma tamamlandı, 3'ünde ise devam ediyor. Kazı çalışmalarına da 3 parselde başlandı. Taban mozağinin bulunduğu evler yıkılarak üzerleri kapandı.'' -AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK- Kazı çalışmalarının devam edeceğini anlatan Küçükdağlı, kazı çalışmalarının tamamlandığı yerlerin açık hava müzesi olacağını, böylece, yerli ve yabancı turistlerin gezebilecekleri bir alan olacağını ifade etti. Halen 7 arkeoloğun kurtarma kazılarına katıldığını kaydeden Küçükdağlı, ''Böylece şehrin geleceğini değiştirecek olan mozaikler gün yüzüne çıkmış olacak. Mozaikler milattan sonra 4-5. yüzyıl geç Roma dönemine ait 2 katlı ihtişamlı villaların zeminine döşenmiş ve o günün sosyal yaşamını anlatıyor. Her biri doğada bulunan taşlar mozaik ustaları tarafından kırılıp döşenmesiyle oluşturulmuş''dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölgede akademik kazının yapılması için de karar aldığını belirten Küçükdağlı, bünyelerinde arkeoloji bölümleri bulunan 44 üniversiteye davetiye gönderdiklerini ve kendilerinden haber beklediklerini ifade etti. 2011 yılının Haziran ayında 5'incisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Mozik Corpusu'' sempozyumunun Kahramanmaraş'ta gerçekleştirileceğini hatırlatan Küçükdağlı, bu sempozyumun kazılarda ortaya çıkartılan mozaiklerin geçmişi ile ilgili ipuçları vereceğine inandığını söyledi. -ANTİK GERMENİCİA KENTİ- Germanicia (Roma İmparatoru Kaligula'nın babasının ismi) Antik Kentinin, bulguların elde edildiği iki mahallenin dışında Ahir dağı eteklerindeki Namık Kemal Mahallesinde daha yoğun bulunduğu tahmin ediliyor. Şiddetli deprem sonucu Ahir dağında biriken yağmur ve kar sularının aniden boşalarak antik kentin toprak altında kaldığı rivayet ediliyor. Ayrıca, bu bölgede Roma döneminde zenginlerin kullandığı yamaç villalarının yer aldığı belirtiliyor. Mozaiklerin de bu yamaç villalarının taban döşemeleri olduğu, bölgede her biri 15-20 odalı 100'ün üzerinde tarihi yamaç villanın bulunduğu öngörülüyor.