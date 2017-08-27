Germencik'te trafik kazalarını protesto ettiler; yolu trafiğe kapattılar

Aydın Germencik'teki trafik kazasında iki kişinin yaralanması halkı sokağa döktü. Daha önce de aynı noktada ölümlü ve yaralamalı kazalar olmasına rağmen önlem alınmadığını iddia eden ilçe sakinleri karayolunu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen kaymakamın söz vermesi üzerine eylem sona erdirildi.

Aydın’ın Germencik İlçesi’nde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası ardından toplanan bir grup, Aydın-İzmir Karayolu’nu kazalara karşı önlem alınmadığını öne sürerek trafiğe kapattı. Jandarma ve polis ekiplerinin uzun süren çabalarına rağmen yolu trafiğe açmayan grubu yanlarına gelen Germencik Kaymakamı Ayhan Işık söz vererek ikna etti. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol trafiğe açıldı. Yörede oturanlarla yoldan geçmekte olan sürücüler arasındaki gerginliği jandarma önledi.

En son yaşanan kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Neşetiye Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Fetri Çelik, yönetimindeki 09 TR 150 plakalı motosiklet ile yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken, o sırada İzmir’den Aydın yönüne giden 47 yaşındaki Tamer Köteli yönetimindeki 09 EJ 119 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası iki kardeş de yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

İki kardeşe çarpan otomobilin sürücüsü Tamer Köten kazadan sonra kaçmaya çalıştı. Bu sırada olayı gören mahalle muhtarı İkram Gelmez peşinden koştuğu otomobilin önüne geçti ve beylik tabancasını çekerek otomobili durdurdu. Kısa sürede gelen jandarma ekipleri sürücüyü öfkeli grubun elinde aldı. Sürücü gözaltına alınırken otomobil ise kaza yerinden çekildi.

Sürücüye tepki

Kazadan sonra toplananlar daha önce aynı yerde çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kazalar olduğunu ve gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürerek, Aydın-İzmir Karayolu’nu trafiğe kapattı. Araçların geçişine izin vermeyen yüzlerce kişi, vali veya kaymakamın gelmesini istedi. Bu sırada polis ve jandarma yetkilileri grubu yolu açmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak, gerekirse 24 saat yolu açmayacaklarını söyleyenler ikna olmadı. Bu sırada, yoldan geçmeye çalışan bir otomobil grupta bulunanlar tarafından durduruldu. Otomobil sürücüsü yoldan geçmekte ısrarcı olunca tartışma çıktı. Öfkeli grup otomobili tekmelemeye başlayınca sürücü geriye doğru kaçmaya başladı. Köylüler otomobili kovaladı ve sürücüyü araçtan indirerek darp etmeye çalıştı. Devreye giren jandarma ekipleri, sürücüyü öfkeli grubun elinden kurtardı. Jandarma ile yolu kapatanlar arasında kısa süreli arbede oldu.

Kaymakam söz verince yolu trafiğe açtılar

Uzun süren gerginlik ardından Germencik Kaymakamı Ayhan Işık geldi. Mahalle Muhtarı İkram Gelmez ile köylüler Kaymakam Işık’a, “Buraya acilen ya trafik ışıkları ya da üstgeçit yapılsın. Yoksa biz bu yolu trafiğe açmayacağız. Her yıl birimizin yakını bu yolda ya can veriyor ya da yaralanıyor. Yeter artık yıllardan beri verdiğimiz canlara” diyerek tepkilerini dile getirdi. Kaymakam Işık ise, buraya Kaymakam olarak geldiğini hatırlatarak, “Acınız hepimizin acısıdır. Bu, hemen bugün yapalım dersek olamaz. Ama sizlerden bir grup muhtarla birlikte yarın tatil bile olsa, gelin görüşelim. Ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Biz de sizin gibi konunun çözümünden yanayız. Gerekirse karayolları yetkilileriyle birlikte görüşelim. Konuyu Vali beye de aktardım. Çözüm için uğraşacağız. Ancak araya bayram giriyor. Tatil sonrası sorununuza mutlaka çözüm bulmaya çalışacağız. Burada söz veriyoruz” dedi.

Kaymakamın verdiği sözden sonra yol trafiğe açıldı ve bekleyen yüzlerce aracın sürücüsü yoluna devam etti.