Germanwings'in yardımcı pilotu uçağı düşürdüğü gün raporluymuş!

Almanya'da Düsseldorf Savcılığı Germanwings uçağını düşürdüğü belirtilen yardımcı pilot Andreas Lubitz'in psikolojik rahatsızlığını şirketten sakladığını açıkladı.

Alman Savcı Ralf Herrenbrueck Lubitz'in rahatsızlığı nedeniyle "uygun" tedaviyi gördüğünü gösteren belgeler bulunduğunu bildirdi.

Savcı olay günü Lubitz'in raporlu olduğunu ve raporu evinde yırtılmış halde bulduklarını söyledi.

Herrenbrueck raporun bulunmasının pilotun hastalığını "işvereni ve iş arkadaşlarından sakladığı" yönündeki ilk değerlendirmeyi vurguladığını kaydetti.

Savcı Lubitz'in evinde yapılan aramada bir intihar notu ya da uçağı siyasi veya dini nedenlerle düşürdüğüne dair bir kanıt bulamadıklarını vurguladı.