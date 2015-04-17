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Dünya
Deutsche Welle

Germanwings uçağının kurbanları anıldı

Barselona-Düsseldorf seferini yaparken 24 Mart’ta Fransız Alpleri‘nde düşen Germanwings uçağında hayatını kaybeden 150 kişi Köln Katedrali’nde düzenlenen dini törenle anıldı.

17 Nisan 2015 20:57


Törene Almanya Cumhurbaşkanı Jaochim Gauck, Başbakan Angela Merkel, Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft, Fransa Devlet Bakanı Alain Vidalies, İspanya İçişleri Bakanı Jorge Fernandez Diáz, 500 civarında kurban yakını ile yaklaşık bin 400 kişi katıldı.

Kurbanlar için düzenlenen ekümenik ayinde konuşan Köln Kardinali Rainer Woelki, sözlerin teselli için yetersiz kaldığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, „Bu dünyada telafisi mümkün olmayan bir şeyler zarar gördü“ dedi.

Törende kurbanları temsilen 150 mum yakıldı.

Televizyonlar canlı yayınladı

Katedrale sığmayan çok sayıda kişi ise töreni dışarıya kurulan ekranlardan izledi. Ayrıca bir çok televizyon kanalı canlı yayınla töreni izleyicilerine aktardı.

Fransız yetkililer, uçağın kara kutusunda yer alan ses kayıtlarında yaptıkları incelemenin ardından uçağın yardımcı pilot tarafından kasten düşürüldüğü sonucuna varmıştı.

Hayatını kaybeden yolcular arasında Türk kökenli Alman yurttaşı 35 yaşındaki Muradiye Lohmann da bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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