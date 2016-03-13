'Germanwings pilotu antidepresan kullanıyordu'



Germanwings'in Barselona'dan Düsseldorf'a doğru yola çıkan 4U9525 sefer sayılı uçuşunun ilk 30 dakikası herhangi normal bir sefer gibi başlamıştı. Ancak söz konusu sefer Alman havayolları tarihine kara bir leke olarak işlendi. Uçak saat 10:41'de taşıdığı 150 kişiyle Fransız Alplerine çakıldı.

Fransız Uçuş Güvenliği Dairesi'nin (BEA) Germanwings faciasından yaklaşık bir yıl sonra olayla ilgili yayınladığı inceleme raporunda özellikle gelecekte benzer olayların önüne geçilmesi için güvenlikle ilgili öneriler öne çıkıyor.

Bunlardan biri pilotların tıbbi kayıtlarıyla ilgili yeni düzenlemelere gidilmesi. Uzmanlara göre gelecekte uçuşa uygunluk söz konusu olduğunda pilotların kişisel doktorlarının görüşünün de değerlendirme kapsamına alınması gerekiyor. Ancak bu doktor - hasta gizliliği konusunda birtakım değişiklikleri beraberinde getireceği anlamına geliyor. Doktor - hasta gizliliğini ihlalin doktorluk lisansını kaybetmeye yol açması tehlikesi, benzer durumlarda doktorarın ilgili makamları bilgilendirmesinin önüne geçiyordu.

Fransız uzmanlar kamu güvenliği söz konusu olduğunda Almanya'daki bu katı uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Önerilerden bir diğeri ise pilotların psikolojik durumunun resmi makamlar tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirilmesi.

Fransız Uçuş Güvenliği Dairesi (BEA) Başkanı Rémi Jouty, Germanwings uçağının düşmesinde önemli bir rol oynamış olsa da kokpitin kilit mekanizmasının değiştirilmesini önermediklerini, zira bu mekanizmanın olası bir terör saldırısına karşı güvenlik sağladığını vurguladı.

'Pilot ne yaptığının bilincindeydi'

BEA uzmanı Arnaud Desjardins eldeki verilerin yardımcı pilot Andreas Lubitz'in ne yaptığının bilincinde olduğunu gösterdiğine işret etti. Araştırmalar Lubitz'in depresyonda olduğunu ve bunun birçok doktor tarafından da bilindiğini ortaya koyuyor. Buna karşılık Lubitz'in birçok kez uçuşa uygun olduğu teyit edilmiş.

Bu raporlardan sonuncusu Haziran 2014'te verilmiş. Ancak yıllar önce yaşadığı depresyonu atlattığı savunulan Lubitz'in aynı yılın kasım ayında yeniden antidepresan kullanmaya başladığı, hatta bir doktorun faciadan iki hafta önce 27 yaşındaki yardımcı pilota bir klinikte yatarak tedavi görmesini önerdiği belirtiliyor.

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DW/PK BEA/AFP/dpa/Reuters/BW/SÖ