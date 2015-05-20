Germanwings kurbanları toprağa verilecek

Marsilya Savcılığı yaklaşık iki ay süren incelemeler sonucunda tüm kurbanların kimliklerinin tespit edildiğini belirterek, cenazelerin yakınlarına teslim edileceğini kaydetti. Cenazelerin nakillerini Lufthansa üstlendi.
Lufthansa bünyesindeki Germanwings'e ait Airbus A320 tipi uçak 24 Mart 2015'te Barcelona- Düsseldorf seferini yaparken Fransız Alplerinde düşmüştü. Uçakta bulunan 150 kişiden kurtulan olmamıştı.
Karakutuların incelenmesi sonucunda uçağı yardımcı pilotun kasten düşürdüğü anlaşıldı. 28 yaşındaki yardımcı pilot Andreas Lubitz'in ağır psikolojik sorunları olduğu ortaya çıkmıştı.