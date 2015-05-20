T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Germanwings kurbanları toprağa verilecek

Marsilya Savcılığı, geçtiğimiz Mart'ta düşen Germanwings uçağında yaşamını yitiren 150 kişinin toprağa verilebileceğini açıkladı.

20 Mayıs 2015 15:16


Marsilya Savcılığı yaklaşık iki ay süren incelemeler sonucunda tüm kurbanların kimliklerinin tespit edildiğini belirterek, cenazelerin yakınlarına teslim edileceğini kaydetti. Cenazelerin nakillerini Lufthansa üstlendi.

Lufthansa bünyesindeki Germanwings'e ait Airbus A320 tipi uçak 24 Mart 2015'te Barcelona- Düsseldorf seferini yaparken Fransız Alplerinde düşmüştü. Uçakta bulunan 150 kişiden kurtulan olmamıştı.

Karakutuların incelenmesi sonucunda uçağı yardımcı pilotun kasten düşürdüğü anlaşıldı. 28 yaşındaki yardımcı pilot Andreas Lubitz'in ağır psikolojik sorunları olduğu ortaya çıkmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Marsilya SavcılığıMartGermanwingsSavcılığıLufthansaAirbus A320Barcelona- DüsseldorfFransız AlplerindeAndreas LubitzWelle Türkçe DPA/ WDR/ TY/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24