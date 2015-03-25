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Dünya
Deutsche Welle

Germanwings kazasında yanıt bekleyen sorular

Fransa'nın güneyinde düşen Germanwings uçağı aydınlatılmayı bekleyen bir çok soru işaretine neden oldu.

25 Mart 2015 12:37

Germanwings Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Winkelmann'ın açıklamasına göre, Germanwings uçağı 11 bin 600 metre irtifaya yükseldikten sonra düşüşe geçti. Sekiz dakika içinde iki bin metreye kadar alçaldıktan sonra radar ekranlarından yok oldu.

'Kazadan bir gün önce tamir gördü'

Germanwings Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr'a göre düşen Airbus A320 uçağı "teknik bakımdan olağanüstü bir durumdaydı". Uçak, kazadan bir gün önce tamirattan geçmişti. Germanwings Başkanı Spohr, tamirat ile kaza arasında bir bağın sözkonusu olamayacağını savunuyor. Bir Lufthansa sözcüsü, 24 yaşındaki uçağın iniş takım kapağındaki sorunun rutin bir müdahaleyle giderildiğini söyledi.

Ekip yeterince deneyimli miydi?

Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre uçağın pilotu deneyimliydi; 6 bin saatten fazla uçmuştu. Havacılık uzmanı Niki Lauda'ya göre "beklenmedik bir sorun pilotları devre dışı bıraktı". ORF'ye konuşan Lauda, "Böyle bir durumda sekiz dakika inanılmaz uzun bir süre sayılır. Bu süre içinde herhangi bir pilotun kontrol kulesiyle irtibat kurmaması şaşılacak bir durum" ifadesini kullandı.

Sekiz dakikalık irtifa kaybı ve sessizlik

Yolcu uçaklarında FDR ve CVR olmak üzere iki kara kutu bulunuyor. FDR uçuşa dair teknik verileri, CVR ise kokpitte pilotlar arasında geçen konuşmaları kaydediyor. Arama-kurtarma ekibinin dün akşam bunlardan hangisini bulduğu henüz kesinlik kazanmadı. BFM Televizyonu'nun sorularını yanıtlayan Marsilya Savcısı Brice Robin, "Şimdilik tek söyleyebileceğim uçağın bu anlık irtifa kaybının dikkat çekici olduğudur" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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