Germanwings kazasında ölenler devlet töreniyle anılıyor



Törene kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra başta Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden temsilciler de katılıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert törende hazır bulunacak.

150 beyaz mum yakılacak

Köln Kardinali Rainer Woelki, katedralde düzenlenecek dini ayini Protestan Kilisesi'nden Annette Kurschus ile birlikte yönetecek. Kazada hayatını kaybedenleri simgeleyen toplam 150 beyaz mum yakılacak. Katedral dışında kurulan dev ekranlarla vatandaşların töreni izlemesi sağlanacak. ARD, WDR, Phoenix, n-tv ve N24 televizyonları töreni canlı yayınlıyor.

Germanwings Havayolları'nın 9525 sefer sayılı uçağı 24 Mart'ta Fransız Alpleri'nde düşmüştü. Barselona-Düsseldorf seferini yapan Airbus A320 tipi uçakta 144 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Fransız yetkililer, uçağın kara kutusunda yer alan ses kayıtlarında yaptıkları incelemenin ardından uçağın yardımcı pilot tarafından kasten düşürüldüğü sonucuna varmıştı.