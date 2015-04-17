T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Germanwings kazasında ölenler devlet töreniyle anılıyor

Germanwings kazasında hayatını kaybeden 150 kişi, bugün Köln Katedrali'nde düzenlenen bir törenle anılıyor.

17 Nisan 2015 11:33


Törene kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra başta Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden temsilciler de katılıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert törende hazır bulunacak.

150 beyaz mum yakılacak

Köln Kardinali Rainer Woelki, katedralde düzenlenecek dini ayini Protestan Kilisesi'nden Annette Kurschus ile birlikte yönetecek. Kazada hayatını kaybedenleri simgeleyen toplam 150 beyaz mum yakılacak. Katedral dışında kurulan dev ekranlarla vatandaşların töreni izlemesi sağlanacak. ARD, WDR, Phoenix, n-tv ve N24 televizyonları töreni canlı yayınlıyor.

Germanwings Havayolları'nın 9525 sefer sayılı uçağı 24 Mart'ta Fransız Alpleri'nde düşmüştü. Barselona-Düsseldorf seferini yapan Airbus A320 tipi uçakta 144 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Fransız yetkililer, uçağın kara kutusunda yer alan ses kayıtlarında yaptıkları incelemenin ardından uçağın yardımcı pilot tarafından kasten düşürüldüğü sonucuna varmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GermanwingsKöln KatedraliFransaAvrupaCumhurbaşkanı Joachim Gauck Başbakan Angela MerkelFederal Meclis Başkanı Norbert LammertKardinali Rainer WoelkiProtestan Kilisesi Annette KurschusWDR PhoenixN24HavayollarıMart Fransız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24