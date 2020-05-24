Geriye yönelik prim teşviklerinden yararlanma süresinin uzatılmasından vazgeçildi

Daha önce aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini verme süresini 31 Mayıs'tan 31 Aralık tarihine uzatacağını açıklayan SGK yeni bir kararla bundan vazgeçti.

Danışmanlık şirketi Proventus'tan verilen bilgiye göre SGK daha önce geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin düzenleyecekleri iptal, asıl, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini verme süresinin 31 Aralık tarihine uzatıldığını açıklamıştı. Fakat kurum bu yazıyı geri çekerek eski uygulamaya geri döndü. Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde geriye yönelik prim teşviği için belge ve beyanname verme süresi 31 Mayıs'ta son bulacak.