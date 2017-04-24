"Geriye Erdoğan'a suikast kalıyor" yorumu tepki çeken Fransız akademisyenden özür

Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında bir televizyon kanalındaki "Geriye Erdoğan'a suikast kalıyor" yorumu için özür diledi.

Defarges, özürü Twitter hesabından yaptığı açklamaya duyurdu

Defarges, "22 Nisan Cumartesi, 'Dünyada 7 Gün' yayını çerçevesinde (BFM Business), Türkiye'deki duruma ilişkin görüşlerimi ifade etmek için tartışmaya davet edildim. Bazı ifadelerim uygunsuz oldu ve yanlış anlaşıldı. Derin üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kırmış olabileceğim kişi ve gruplardan içtenlikle özür diliyorum. Sözlerim hiçbir şekilde IFRI'yi bağlamamaktadır ve tamamıyla kişiseldir." dedi.

Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk sosyal medyada bu konuda paylaşımlarda bulunarak, mesajlarıyla Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyine (CSA) şikâyette bulunduklarını ifade etmişlerdi.

Çok sayıda vatandaş da Philippe Moreau Defarges hakkında suç duyurusunda bulunacağını paylaşmıştı. Vatandaşlar ayrıca, Defarges'in uzman olarak görev yaptığı IFRI ve BFM Business kanalını da açıklama yaparak, özür dilemeye çağırmıştı.