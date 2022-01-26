Gerilimi düşürme çalışmalarında yeni adım: Ukrayna ve Rusya'dan temsilciler Paris'te bir araya gelecek

Sınırdaki artan gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çalışmalar kapsamında Ukrayna ve Rusya’dan temsilciler, Fransa’nın başkenti Paris’te Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla görüşecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kremlin’in Ukrayna Temsilcisi Dimitri Kozak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski’nin Özel Kalem Müdürü Andriy Yermak ile Paris’te görüşecek. Görüşmede Almanya ve Fransa’da temsilciler de yer alacak.

Toplantı öncesi açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın güvenlik taleplerinin karşılanmaması durumunda “uygun önlemleri” alacağı uyarısında bulundu. ABD’nin bu hafta Rusya’nın güvenlik taleplerine yazılı yanıt vermesi bekleniyor.

Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya alınmayacağına, NATO güçlerinin Doğu Avrupa’dan çekilmesine ve 1997 yılındaki asker konuşlandırma seviyesine dönmesini talep ediyor.

Paris’teki görüşmeler Normandiya formatı adı altında gerçekleşecek. Görüşmeler, geçmişte Ukrayna’nın Donbass bölgesinde ayrılıkçılarla çatışmalar sonrasında Rusya tarafından başlatılmıştı.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.