'Gerilim Hattı'na girmeyin!

Yükseklik ve ölüm korkusunun içiçe geçtiği film, dağlık ve yüksek bölgelerde izleyiciyi kendi korku ve heyecanlarıyla yüzleştiriyor. Olayların başlangıç noktası, bir grup arkadaşın eğlenceli olacağını düşündükleri bir tırmanış yapmaya karar vermesiyle başlıyor. Ancak yolun başına vardıklarında tırmanış rotasının kapalı olduğunu görürler ama buna rağmen yine de yollarına devam ederler. Göze aldıkları bu tırmanış, gittikçe daha riskli ve tehlikeli bir hâl alır ve kazalar birbirini izler. Yolun kapalı olmasının bir nedeni vardır! Önce Fred kaybolur, ardından hava kararmaya başlar ve bu macera dolu yolculuk korkunç bir kâbusa dönüşür... İzleyici de bu gerilim hattından payını alacaktır.