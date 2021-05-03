Geriden gelerek kazanan Başakşehir nefes aldı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 39. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçtan ev sahibi Başakşehir, 2-1 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 39. haftasındaki Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk MKE Ankaragücü, Joseph Paintsil'in 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile 63. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1
Başakşehir, maçın son anlarında oyuna alınan Junior Fernandes'in 88. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmadı ve ev sahibi ekip, 3 puanı hanesine yazdı.
Ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet alan son şampiyon Medipol Başakşehir, puanını 43'e çıkardı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıakn MKE Ankaragücü ise 38 puanda kaldı ve küme düşme potasına geriledi.
Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı da Medipol Başakşehir, 2-1 kazanmıştı.