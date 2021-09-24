Geri zekâlı, dingil: Prof. Ali Atıf Bir’in, ‘Elidor eşcinselliği mi savunuyor’ sorusuyla yaptığı program anonsunu eleştiren kadın takipçisine yanıtı bu oldu!

T24 Yaşam

‘Atıf Hoca’ olarak bilinen iletişim profesörü Ali Atıf Bir, şampuan markası Elidor’un Türkiye milli voleybol takımı oyuncusu Ebrar Karakurt’la yaptığı reklam iş birliği hakkında Twitter hesabından “Elidor eşcinselliği mi savunuyor” mesajıyla program anonsu yaptı. Bu mesajı eleştiren blog yazarı Öykü Doğan’a Prof. Bir’in yanıtı “Geri zekâlı, dingil” oldu. Bir’in tavrı ve üslubu, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

YouTube kanalı netmiyiztv’deki program için Ali Atıf Bir’in Elidor Türkiye hesabını etiketleyerek attığı ve Instagram’da @oitheblog hesabını kullanan blog yazarı Öykü Doğan’ın eleştirdiği ilk tweet şöyle:

“Global marka Elidor eşcinselliği mi savunuyor? Muhafazakâr değerlere meydan mı okuyor? Elidor’u yöneten Bilkent’li, TED’li kadın marka yöneticileri CHP’nin yapmaya korktuğu şeyi mi yapıyorlar? Yarın NetmiyizTv’de… Bekleyin… “

Türkiye’nin tanınan iletişim ve marka danışmanlarından biri olan Prof. Ali Atıf Bir’in bu tweetini alıntılayan Öykü Doğan da, Twitter hesabından şu görüşü paylaştı:

“Ay ya babam böyle tweetler atan biri olsaydı ne yapardım?”

“Geri zekâlı, burada soru var!”

Doğan’ın paylaştığı mesaja öfkelenen Prof. Bir’in tepkisi ve izleyen mesajlar şöyle:

Ali Atıf Bir: Geri zekâlı, burada soru var ne söylediğimi nereden biliyorsun? Elidor daha fazla şampuan satmak için stratejik bir seçim yapıyor da ben gündemden beslenmesini konuşunca mı sorun oluyor?

Öykü Doğan: Geri zekâlı mı? “Ya babam sosyal medyada hiç tanımadığı yarı yaşındaki insanlara kafasına göre geri zekâlı falan yazıyor olsaydı ne yapardım ya?” olarak güncelliyorum cümlemi.

Ali Atıf Bir: Eminim babanda aynı şeyi söylerdi sana. İşin yaşla ilgili olmadığını anlamışsın madem mesele yaş niye Aristo okuyorsun dingil!

Öykü Doğan: Öncelikle –da ayrı yazılır. Bunu da ben mi söyleyeyim artık? Mesele yaş değil, sizin öfke problemli, hakaret etmeden bir cümleyi bile tamamlayamayan, daha çok izlenme için birilerini hedef gösteren cümleler yazabilecek kadar hırslarına kapılmış bir adam olmanız.

“Bizde şeye şey derler!”



Blog yazarı Öykü Doğan daha sonra Instagram hesabının story bölümünden Ali Atıf Bir’in direkt mesaj yoluyla kendisine yazdıklarını şu notla paylaştı;

“İmdat ya daha kaç yerden engellemem gerek? E-devlet’ten filan da engelleyebiliyor muyuz?”

Doğan, Ali Atıf Bir’in kendisine gönderdiği “Can Yücel’in öyküsünü bilirsin di mi? Bizde şeye şey derler” mesajının da ekran görüntüsü paylaştı.