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Yaşam

Geri viteste takılı kalan otomobil pazara girdi

Kazada 1 kişi yaralandı

29 Temmuz 2017 22:33

Muğla’nın Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi’ndeki pazar yerinde alışveriş yapan emekli avukat Ertuğrul Güven, geri viteste park halinde bırakılmış otomobiline bindikten sonra gaza basınca geriye doğru giderek bir motosiklet ile 3 otomobile çarptı ve restorana girdi. Kazada bir kişi yaralandı.

Ankara’dan, Bitez Mahallesi’ndeki yazlıklarına tatile gelen emekli Başbakanlık müsteşar yardımcısı avukat 79 yaşındaki Ertuğrul Güven eşi Aslı Güven ile birlikte bugün Turgutreis pazarına geldi. Pazarda alışveriş yapan Ertuğrul Güven, kendisine ait 06 DZ 5613 plakalı otomobile bindikten sonra vitese dikkat etmeden gaza bastı. Hızla geriye doğru giden Güven’in kullandığı araç, iki otomobil ve bir motosiklete çarptıktan sonra üçüncü bir otomobilin üzerine çıkarak durdu. Güven’in otomobilinin bir kısmı da restoranın camını kırarak içeri girdi.

 

Kaza anı kamerada

 

Kazada restoranda oturan Saygın Somuncuoğlu’nun ayağı kırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Somuncuoğlu ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

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