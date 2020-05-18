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Geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu!

18 Mayıs 2020 10:23

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hasan K.'nın cipiyle geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı Sare K. yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hasan K., aracıyla geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği kızı Sare K.'ye çarptı.

Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesini ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sare K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına boğuldu. (DHA)

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