Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan sığınmacı: Sınıra zorla götürülüyoruz

İdlib’de TSK’ya yapılan saldırının ardından Türkiye'nin sınır geçişlerine engel olmayacağı kararını alması, sınır kapısında çok sayıda sığınmacı ve göçmenin toplanmasına neden oldu. Bu karar ve ardından yaşananlar sığınmacıların sınıra zorla getirildiği iddialarını da gündeme getirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Ankara Barosu avukatı İbrahim Or, 29 Şubat Cumartesi gecesi Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezi'nde (GGM) tutulan sığınmacı müvekkilinin kendisini arayarak korku ve telaş içerisinde "Merkezdeki herkesi zorla bindirdikleri otobüslerle Yunanistan sınırına bırakmak istiyorlar" dediğini ve buna engel olması için yardım talep ettiğini belirtti.

Müvekkilinin sığınma başvurusuyla ilgili sürecin idare mahkemesinde devam ettiğini, dava sürecinin devam etmesi nedeniyle müvekkilinin sınır dışı edilemeyeceğini belirten avukat, müvekkilinin de bunları yetkililere beyan etmesine rağmen dikkate alınmadığı ve "sınıra gideceksin" denildiğini ifade etti.

Müvekkiliyle ilgili bilgi almak ve sınıra götürülmesini engellemek için Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne giden avukat, yetkililerle görüşemediğini ve müvekkiliyle ilgili bilgi alamadığını, ayrıca merkez bahçesinde birçok otobüsün insanları sınıra götürmek için bekletildiğini söyledi.

Merkezde tutulan sığınmacıların sadece Suriyeli olmadığını, insanların rızası dışında sınıra götürülmelerinin insanlık suçu olduğunu belirten avukat, insanların Yunanistan sınırında perişan olduklarını ve daha fazla mağdur olmamaları için Ankara Barosu'na da çağrıda bulundu.