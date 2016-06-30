T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Kumkapı Geri Gönderme Merkezi'nde kötü muameleye maruz kaldım" diyen mülteciye 15 bin lira tazminat

AYM, insan haysiyeti ile bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine hükmetti

30 Haziran 2016 11:48

Anayasa Mahkemesi (AYM), "Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ndeki şartların iyi olmadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını" söyleyen mülteciye, 15 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, daha önce de Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’nin koşullarının “insan haysiyetiyle bağdaşmadığı” konusunda ve mültecinin sınırdışı edilmesinin ihlal olduğuna karar vermişti. 

Milliyet'in haberine göre; Rusya Federasyonu vatandaşı olan ve Türkiye’de mülteci olarak yaşayan başvurucu, ikamet tezkeresini uzatmak amacıyla gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir süre bekletildikten sonra alıkonuldu. Başvurucu, daha sonra Kumkapı’daki Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. 

Yaklaşık 18 gün söz konusu merkezde tutulan ve o tarihte hamile olan mülteci, AYM’ye bireysel başvuruda bulunarak sürekli ışıkların açık olduğu, aşırı kalabalık olan, sigara içilen ortamda bulunduğunu, ayrıca açık havaya çıkma imkanının ve herhangi bir sosyal faaliyet alanının bulunmadığı yerde tutulduğunu belirtti. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile işkence, eziyet ve insan haysiyeti ile bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine hükmederek başvurucuya 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

ETİKETLER

Kumkapı Geri Gönderme Merkezimülteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24