Geri Gönderme Merkezi'nde çocuklar için oyun atölyesi

İZMİR, (DHA) - YAŞAR Üniversitesi, UNESCO Göç Kürsüsü ve İzmir Göç İdaresi iş birliğiyle Harmandalı Geri Gönderme Merkezi\'nde aileleriyle birlikte kalan çocuklar için oyun atölyesi gerçekleştirildi. Savaşların, yoksulluğun, çatışmanın, zorlu göç yolculuklarının en büyük mağduru çocukların, her çocuk gibi oyun oynamaya hakları olduğu düşüncesiyle yola çıkan akademisyenler, hem onlarla oyun oynadı hem de oyuncak yapmayı öğretti.

750 kişilik kapasiteye sahip ve düzensiz göçmenlerin geçici süre barındırıldıkları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde aileleriyle birlikte çocuklar da bulunuyor. Çocuklara, burada kaldıkları süre içinde eğitim eksikliği yaşamamaları için Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı okul öncesi öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından eğitim verilirken, aileleri ile birlikte kalarak, aile bütünlüğü içinde yaşamaları da gözetiliyor. Yaşar Üniversitesi UNESCO Göç Kürsüsü ve İzmir Göç İdaresi iş birliğiyle aileleri ile birlikte kalmak zorunda oldukları bu mekanda, farklı yaş gruplarından farklı kültürel özelliklere sahip çocukların hafızalarında yer edecek güzel anılar yaratmak için oyun atölyesi düzenlendi.

UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü öğretim üyesi Dr. Ayselin Yıldız ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı öğretim üyesi Dr. Mine Ovacık’ın yürütücülüğündeki atölyede, Endüstriyel Tasarım Bölümü\'nden öğretim görevlisi Sevi Merter ile araştırma görevlisi Kardelen Aysel yer aldı. Çocuklar, merkezin oyun alanında öğretmenlerinin ve psikologların eşliğinde 3 saat boyunca, öğretim üyesi Dr. Mine Ovacık’ın Anadolu’da oynanan oyunlardan yola çıkarak tasarladığı büyük boyutlu ahşap oyuncuklarla oynadı. Ardından renkli kağıtlardan kağıt katlama tekniğiyle uçak, kayık, turna kuşu, yunus balığı, pervane yapmayı öğrendi.

\'ANILARINDA OYUN OLSUN\'

UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Ayselin Yıldız, \"Savaşların, yoksulluğun, çatışmanın, zorlu göç yolculuklarının en büyük mağdurları çocuklar. İzmir Göç İdaresi ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinliğimizle geri gönderme merkezlerinde bulunan göçmen çocuklarla güzel vakit geçirmek, onlara Türkiye’ye dair güzel anılar bırakmak istedik. Oyun oynarken kendi oyuncaklarını yaparken yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin mutluluğu hiçbir şeye değişilmez. Bir sonraki aşamada da çocukları öğrencilerimizle bir araya getirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin göç gerçeği sadece kamu kurumlarımızın çabaları ile değil, hepimizin bu konuya katkı sağlaması, el vermesi ile sağlıklı yürütülebilecek bir süreç. Bu kapsamda Harmandalı Geri Gönderme Merkezi\'nin bize kapılarını açmasından büyük mutluluk duyuyoruz\" diye konuştu.

\'OYUNCAK BAHANE, OYNAMAK ŞAHANE\'

Dr. Mine Ovacık ise \"Bu mekanlarda konaklayan çocukların da her çocuk gibi oyun oynamaya hakları var. \'Oyuncak bahane, oyun oynamak şahane\' diyerek onlarla gelecekte güzel hatırlayabilecekleri anlar yaşamayı ve yaşatmayı amaçladık. Her yerde bulunabilecek basit malzemelerle oynamayı öğrenmeleri, kendi kendilerine yapabilecekleri basit oyuncakların gelecekleri için naçizane bir katkı olabileceğini düşündük. Bu buluşmadan geriye ellerinde; 1- 2 fotoğraf, içlerinde ise ahşap oyuncaklarla oynama ve kendilerine basit oyun nesnesi yaparak oynama keyfinin kalmasını istedik\" dedi.

Gönüllerince oyun oynamanın ve oyuncak yapmanın keyfini çıkaran çocuklar, buluşmanın sonunda, yaptıkları oyuncaklarla üzerinde \'Güzel Bir Gelecek için Oynamak- İzmir Hatırası\' yazan duvara asılı fonun önünde fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI