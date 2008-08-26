Geri gelir umudu 15 yıl sonra yok oldu



1993 Deniz Kurdu Tatbikatı sırasında kaybolan ve 15 yıl sonra bulunan şehit SAT Komandosu Deniz Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi, dün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bulunduktan sonra da 10 ay da DNA testi için bekletilen Üsteğmen’in kız kardeşi Gülderen Ekmekçi “15 yıldır ölmemiştir, geri gelecek diye hep bir umutla bekledik” diyerek yaşadıkları acıyı dile getirdi.

SAT (Sualtı) komandosu Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi, 1993'te Amasra açıklarında gerçekleştirilen Deniz Kurdu Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen “denizaltı eğitimi” sırasında, denizaltından su yüzeyine çıkması gerekiyordu. Gece gerçekleştirilen tatbikatta SAT komandoları, su yüzeyine zamanında çıkmak için yoğun mücadele verdiler. Arkadaşları su yüzeyine çıkarken, Üsteğmen Ekmekçi çıkamadı. Uzun ve yoğun süren çalışmalara rağmen Ekmekçi’nin cesedi bulunamadı.

Balıkçı ağlarına takıldı

SAT Komandosu kıdemli üsteğmen Arif Ekmekçi’nin cesedi 15 yıl sonra, tesadüf eseri bulundu. Geçtiğimiz Kasım ayında, balıkçılar tarafından denize atılan ağlardan, içerisinde kemik parçaları bulunan balık adam kıyafeti takıldı. Durumun askeri yetkililere bildirilmesi üzerine, kim olduğunun belirlenmesi için kemikleri DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yaklaşık 10 ay süren DNA analizleri sonucu, kemik parçalarının tatbikatta kaybolan SAT komandosu Ekmekçi'ye ait olduğu belirlendi.

Toprağa verildi

Şehit Deniz Kıdemli Yüzbaşı Arif Ekmekçi, dün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. İçerisinde sadece kemiklerin bulunduğu ve Türk Bayrağına sarılan Kıdemli Üsteğmen Ekmekçi’nin tabutu, Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak, törenin yapılacağı Üsküdar'daki Selimiye Cami’inde getirildi. Cenazeye, şehit subayın annesi Kadun Ekmekçi, ablası Gülseren Ekmekçi, 1.Ordu Komutanı Ergin Saygun 1.Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Onbay, GATA Komutanı Tümgeneral Tuncay Çakan ile albaylığa yükselen silah arkadaşları katıldı. Taziyelerini kabul eden anne Kadun Ekmekçi, konuşmakta güçlük çekerken abla Gülseren Ekmekçi ise duygularını "15 yıldır, evine geri dönecek diye bir umutla beklemiştik." şeklinde dile getirdi. Öğlen namazı müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ekmekçi’nin Tören Kıtası’na ait askerler tarafından top arabasına konularak 1.Ordu Komutanlığı'na götürüldü. Burada yapılana selamlama töreninin ardından Ekmekçi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

