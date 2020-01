Geri dönüşüme katkı sağlayana ücretsiz tıraş

DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde berberlik yapan Rasim Uyan, geri dönüşüme katkı sağlayan vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor. Berber Uyan, insanlarda çevre bilinci oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Derince İlçesi\'nde 34 yıldır berberlik yapan ve Sosyal Elçiler Platformu Başkanı olan Rasim Uyan, geri dönüşüme katkı sağlayan müşterilerine ücretsiz saç kesimi, fön ve sakal tıraşı yapıyor. Berber Uyan, 5 kilo atık pil, 500 mavi kapak, 1 litrelik atık yağ, 50 atık teneke kutu, 50 cam şişe, yarım litre yere atılmış sakız getirene, 11 sefer kan bağışı yapana, organ bağışı kartını gösterene, 10 ağaç dikip makbuzunu gösteren müşterilerine ücretsiz tıraşı yapıyor.

İnsanlarda çevre bilinci oluşturmak istediğini söyleyen berber Rasim Uyan, şöyle dedi:

\"Benim çevre çalışmalarım çocuklumda başladı. Atık kağıt topluyorum ormanlarımız, ağaçlarımız daha az kesilsin ve geri dönüşüm olsun diye. Çevre için atık pil topluyorum. 5 kilo atık pil getirene ücretsiz saç sakal traşı yapıyorum. Ben onu toplarken insanlarda bir çevre bilinci oluşsun istiyorum. O atıkları toparlayana kadar insanlarda bir çevre bilinci oluşuyor çünkü. 50 tane cam şişe getirene, 500 tane kapak getirene, 50 atık teneke getirene, 1 litre atık yağ getireni ücretsiz tıraş ediyorum. 10 tane ağaç diken çevre derneklerinden getirdiği makbuzunu bana gösterdiğinde yine aynı şekilde ücretsiz traşını yapıyorum. Hem çevre derneklerine insanları yönlendirmeyi hem de kişinin dikili 10 tane ağacı olmasını sağlıyoruz. Benim yaklaşık bini geçti diktiğim ağaç sayısı.\"

Her hafta bir günlük hasılatını da o hafta belirlediği bir sivil toplum kuruluşuna bağışladığını söyleyen Uyan konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"İnsanlarda geri dönüşüm bilinci oluşturmaya ilkokul yıllarımda ve çıraklığımda başladım. Kendi işyerimi açtığımda atık pillerle başladım. Pilin dışında cam, teneke kutu yani geri dönüşümü olabilecek her şeyi toparlamaya başladım. Geri dönüşüm için toplanan her atığın geliri, eğitime muhtaç çocuklar için kırtasiye malzemesi alımında kullanılıyor. Bunun dışında her Cumartesi günü 1 günlük hasılatımı o hafta belirlediğimiz bir sivil toplum kuruluşuna bağışlıyorum. Bu hafta Arakan\'a bağışlayacağım. Önümüzdeki haftalarda UNİCEF\'e, üniversiteli öğrencilere ve sonraki hafta da İyilik İçin Sanat Derneği\'ne bağışlayacağım. Bunların dışında köy okullarına bilgisayar temin etmeye çalışıyorum. Kandıra\'da Kefken ve Sinop\'ta\' da Dikmen\'de bir okul için Ocak ayına kadar bilgisayar toplamaya çalışıyorum. İhtiyacı olmayanlar getirip bana bırakıyorlar. Şimdiye kadar 10 monitör ve 8 bilgisayar kasası topladım. Bunları yaparken kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. Sadece yeşil ormanlar ve mavi denizler istiyorum. Çocuğuma da aynı şeyi söylüyorum. \'Sana bırakabileceğim tek şey yeşil orman ve mavi deniz\' diyorum. Bunun için çalışıyorum. Tek amacım bu. Herkes atabileceği çöpü bir düşünsün. Toprak ve suda ne kadar yılda kaybolduğunu düşündüğünde zaten onu ne yere atar, ne denize, ne suya atar. Sadece bunu düşünsünler. Ondan sonra da geri dönüşüm yerlerine bunları bıraksınlar.\"

