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Geri dönüşüm tesisinde yangın

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de bulunan geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

06 Ekim 2017 17:01

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de bulunan geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, 40 bin liralık zarara yol açtı.
Merkezefendi İlçesi Zafer Mahallesi\'nde Recep Akın\'a ait atık kağıt ve karton geri dönüşüm tesisinde, bugün saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisin bahçe kısmında bulunan paketlenmiş haldeki atıkların alev alması sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Tesisten yükselen dumanları gören çevredekiler durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı Kayalık, Gümüşler ve Bahçelievler itfaiye şubesi ekipleri, yangına müdahale etti. Tesisin bahçesinde bulunan paketlenmiş atıkların tamamen yanarken, bir kamyonet de zarar gördü.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. 40 bin lira zarara yol açtığı belirtilen yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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