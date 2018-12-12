Geri dönüşüm ile çocukların yüzleri gülecek

İSTANBUL (DHA) –BEYOĞLU Belediyesi ilçedeki okullarda atık toplama kampanyası başlattı. Kampanya dahilinde atık toplayan öğrencilere Beyoğlu Belediyesi tarafından hediye verileceği belirtildi.

Beyoğlu Belediyesi, 2007 yılında başlattığı Atık Toplama Kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan\'ın himayesinde başlatılan \'Sıfır Atık Projesi\' kapsamında hayata geçirilen proje ile ilçedeki 45 okulda atık toplanıyor. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, doğal kaynakların kullanımını azaltarak atık maddelerin yeniden ham madde olarak kullanılmasını sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

KAMPANYAYA KATILAN ÖĞRENCİLERE SCOOTER HEDİYE EDİLECEK

\'Elektronik Atıkları ve Bitkisel Atık Yağları Topluyoruz, Öğrencilerimizi Ödüllendiriyoruz\' sloganı ile 45 ilk ve ortaokulda hayata geçirilen kampanya 10 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. Kampanyaya katılarak üç yüz kilogram atık yağ ve elektronik atık toplayan her öğrenciye bir adet scooter hediye edilecek.

EĞİTİM SEMİNERLERİ İLE ÖĞRENCİLER BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Beyoğlu Belediyesi bu kampanya ile öğrenciler arasında elektronik atık ve atık yağların ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasının önemi konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlıyor. Kampanya kapsamında ayrıca okullarda Eğitim Seminerleri düzenlenerek öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatılıyor.

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Söz konusu atıkların kontrolsüz şekilde atıldıklarında insan sağlığına ve doğaya zarar vermesini önlemek amacıyla hayata geçirilen çalışma, doğal kaynakların kullanımını azaltarak atık maddelerin yeniden ham madde olarak kullanılmasını sağlaması açısından da büyük önem taşıyor.