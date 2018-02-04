Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasının depolama alanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, atıklar ise tamamen yandı.

Akyazı\'daki Mudurnu Çayı\'nın kenarında bulunan geri dönüşüm fabrikasının depolama alanında, saat 03.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Plastik ve lastiklerin alev almasıyla yükselen dumanları gören fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle kontrol altına alınabildi. Tesislerden yükselen alev ve dumanlar, ilçenin birçok yerinden görüldü. Alevler, uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, fabrikadaki atıklar da yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI