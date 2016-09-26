'Geri çekilme' ile korunmaya çalışan her dört kadından biri isteği dışında hamile kalıyor!

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türkiye'de doğum kontrolüne ilişkin bilincin halen pek çok ülkeye göre düşük olduğunu ve “geri çekilme” yöntemiyle korunmaya çalışan her dört kadından birinin kendi isteği dışında gebe kaldığını duyurdu.

Bianet'te yer alan habere göre, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD), 26 Eylül Dünya Doğum Kontrol Günü vesilesiyle yaptığı basın açıklamasında, doğum kontrol hapları hakkında yanlış bilinenleri ve hapların etkilerini anlattı.



2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na (TNSA) göre, Türkiye’de halen en sık kullanılan “doğum kontrol yöntemi”, geri çekilme. TJOD, bu yöntemi benimseyen kadınların dörtte birinin bir yıl içinde hamile kaldığına dikkat çekiyor.



'Doğum kontrölü çocuk sahibi olmama anlamına gelmez'



TJOD Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir, “Doğum kontrolü çocuk sahibi olmamak anlamına gelmez ve anne-bebek sağlığı açısından çok önemlidir. Plansız gerçekleşen gebeliklerdeki riskleri azaltır ve ailenin mutluluğu için kritiktir” diyor.



“Yeni nesil doğum kontrol yöntemlerinde östrojen dozları azaltıldı, sivilce ve tüylenmeyi azaltan, cildi güzelleştiren ürünler geliştirildi. Kilo aldırmayan, ödem azaltıcı ürünler piyasaya sunuldu, 28 gün sürekli kullanılan ürünler geliştirildi ve son olarak da doğala özdeş doğum kontrol hapı geliştirildi.



“Kadınların doğum kontrol hapları ile ilgili yanlış bildikleri gerçekler var, bu vesileyle bunları hatırlatmakta fayda var. Daha da önemlisi; doğum kontrol hapları doğru ve düzenli kullanıldığında yaşam kalitesini ve süresini uzatabiliyor. Yakın zamanda yapılan araştırmalar da ortaya koydu ki doğum kontrol hapları, toplam kanser riski ve tüm nedenlere bağlı ölümlerde yüzde 10 azalma sağlıyor.”



İngiltere’de Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen ve The Lancet Oncology tarafından yayımlanan araştırma ise doğum kontrol haplarının kanıtlanmış faydalarını şu şekilde özetliyor:



* Yumurtalık ve rahim kanseri riskinde yüzde 50 – 60 oranında azalma



* Adet dönemini düzenleme * Adet kanaması miktarında azalma



* Adet öncesi gerginlik tedavisi



* Adet ağrılarında azalma



* Aknede iyileşme



* Tüylenmede azalma



* Cilt ve saç güzelliği



* Pelvik inflamatuar hastalığa karşı koruma



* Over kistleri ve miyomda azalma



* İyi huylu meme hastalığı riskinde azalma



* Dış gebeliği engelleme



* Ödem azaltıcı etki gösterme



* Kemik yoğunluğunu artırarak, kemik erimesini azaltma



* Yumurtalık kistleri ve memedeki fibrokistik hastalıkların engellenmesine fayda sağlama.