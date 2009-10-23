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Gerginlik, Aysel'i üzmüş

Aysel, Türkiye ile ülkesinin son dönemde yaşadığı gerginlikler nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi.

23 Ekim 2009 03:00

Türkler ile Azerilerin sonsuza dek kardeş millet olarak kalacağını vurgulayan Aysel, “Son günlerde iki ülke arasındaki keyifsiz gelişmeler beni çok üzdü. Umarım her şey kısa sürede yoluna girer. Türkiye'yi çok seviyorum” dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da mayıs ayında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan adına ‘Always’ adlı şarkısıyla yarışarak üçüncü olan Azeri şarkıcı, Türkiye ile ülkesinin son dönemde yaşadığı gerginlikler nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi.

İlk albüm çalışmalarını bir ayı aşkın süredir İsveç'te Warner Music Yapım şirketi stüdyolarında sürdürdüğünü belirten Aysel, çok heyecanlı olduğunu ve şarkı seçimlerini titizlikle yapmaya çalıştığını söyledi.   
     
Türkiye'de menajerliğini Çağrı Prodüksiyon Teoman Tanrıverdi'nin üstlendiğini ifade eden Aysel, “Albümden sonra ilk konserimi Türkiye'de vermek istiyorum. Eurovision'da düet yaptığım İranlı Arash'ın bestelediği şarkılar albümümde yer alacak. Albüm çalışmaları nedeniyle biraz daha İsveç'te bulunacağım. Konser turnem Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinde devam edecek” dedi.

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