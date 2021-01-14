Gergerlioğlu’ndan 'HDP kapatılsın' çağrılarına tepki: Bahçeli zaten yüzde 10’un altına düşmüş bir partinin genel başkanı, kendi hallerine baksınlar

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partisi hakkında yapılan 'kapatma' çağrılarıyla ilgili olarak, "Devlet Bahçeli zaten yüzde 10’un altına düşmüş bir partinin genel başkanı, kendi hallerine baksınlar" açıklamasını yaptı.

Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklamalarda bulundu. Bu tartışmaların Türkiye'ye kötülük olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Bu boşuna bir çabadır" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Gergerlioğlu, "Devlet Bahçeli zaten yüzde 10’un altına düşmüş bir partinin genel başkanı. Kendi hallerine baksınlar. Millet kendilerine oy vermiyor. İtibar kaybetmişler. Türkiye’nin sorunlarıyla uğraşmıyorlar. Hamaset, slogan, yaftalamaktan başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Türkiye’nin en can alıcı sorunuyla uğraşan bir partinin kapatılması için canhıraş bir şekilde gayret sarf ediyorlar. Bu Türkiye’ye bir kötülüktür, boşuna bir çabadır." dedi.

Kendilerine, 'sözde milletvekili', 'terörist' diye tanımlarla saldıran milletvekilleri ve bakanlar olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına, ‘sözde cumhurbaşkanı’ dedi. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanına ‘sözde’ demek de doğru değil ama seçilmiş bir vekile, istediğiniz kadar görüşüne katılmayın, ‘sözde vekil’ demeniz de yanlış. Böyle bir at gözlüğü ile hareket ederseniz bu ülke bir çekişmeden, itişmeden kurtulamaz. Biz diyoruz ki; milletin iradesine saygı duyalım, hangi görüşten olursa olsun kimse ‘sözde’ ifadesini kullanmasın.” diye konuştu.