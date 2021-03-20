Gergerlioğlu'ndan Bahçeli'ye: Tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın, insan hakları ve hukuku da öğrenmelisiniz!

MHP lideri Devlet Bahçeli, milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de Adalet Nöbeti başlatan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için, "TBMM’nin muhterem başkanı’nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı’nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergeroğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir" dedi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, soyadını "Gergeroğlu" olarak yanlış yazan Bahçeli'ye Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu tepkiyi gösterdi:

"Uygur Türklerine yapılan soykırıma göz yumanlar kalkmış bana yapılan yargı cinayetini sahipleniyor. Gidin Çin devletine tek kelime edin de göreyim.

Bir de tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın! Gergeroğlu değil Gergerlioğlu! İnsan hakları ve hukuku da öğrenmelisiniz."

TIKLAYIN - Bahçeli: Gergeroğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir