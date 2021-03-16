Gergerlioğlu kararının TBMM’de yarın okunması bekleniyor

T24 Ankara

TBMM Başkanlığı’nın, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararı yarın TBMM Genel Kurulu’nda okutması bekleniyor. Bu durumda milletvekilliği düşecek olan Gergerlioğlu, cezaevine girecek.

Gergerlioğlu, paylaştığı sosyal medya mesajları nedeniyle hakkında açılan davada 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiş, bu karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Yargıtay, kararı geçtiğimiz hafta TBMM’ye gönderdi. TBMM Başkanlığı’nın kararı TBMM Genel Kurulu’nda yarın okutması bekleniyor. Mevzuata göre, milletvekilliğine engel suçlardan verilen ve kesinleşen hapis cezasının Genel Kurul’da okunmasıyla, ceza alan kişinin vekilliği düşüyor. Gergerlioğlu’nun vekilliği de TBMM Başkanlığı görüşünü değiştirmezse, hakkındaki kararın Genel Kurul’da okunmasıyla düşecek. Gergerlioğlu’nun aldığı ceza nedeniyle cezaevine girmesi gerekecek.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için de Yargıtay kararından sonra aynı işlem yapılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi, daha sonra dokunulmazlığının kaldırılmadan yargılamasının sürdürülmesini hak ihlali saymış ve Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına ve dokunulmazlığı bitene kadar işlemlerin durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Berberoğlu’na vekilliği yeniden kazandırılmıştı.

Buna rağmen Gergerlioğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi süreci beklenmeden işlemlerin yapılacağı, TBMM Başkanlığı’nın bu görüşü taşıdığı bildirildi.