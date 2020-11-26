Gergerlioğlu Iğdır'da yaşlı bir kadınla anısını anlattı: ‘‘Yaşımı bilmiyorum ama Zilan’da Kürtleri kestikleri yıl doğmuşum’’

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 30 yıl önce doktorluk için gittiği Iğdır’ın bir köyünde yaşlı bir kadınla yaşadığı bir anısını Meclis’te anlatarak Kürt sorununa dikkat çekti.

Gergerlioğlu, 30 yıl önce Iğdır’ın Tecirli Köyü’nde yaşadığı anısını anlattı:

“Kendi yaşadığım bir örnekten anlatayım, ne kadar derin bir mesele olduğunu tüm Türkiye toplumu anlasın: 1990 yılında doktor olarak, hekim olarak Iğdır’ın bir köyüne gitmiştim, Tecirli Köyü’ne. Muayene yapıyorum sağlık ocağında, bir Kürt teyze geldi yanında kızı var. Tabii, Kürt teyze Türkçe konuşmayı bilmiyor, ben de Kürtçe konuşmayı bilmiyorum. "Yaşın kaç" diyeceğim, çat pat da öğrenmişim Kürtçe'yi. ‘Dayikê tu çend sali?’ yani "Anne yaşın kaç?" dedim. Ben anneye bunu sordum, bana ne dedi biliyor musunuz? Çok tarihî bir cevap verdi bakın; Kürt meselesi neden derin bir mesele, işte o cevapta ben onu anladım. Anne, bana dedi ki: "Doktor Bey, ben yaşımı bilmiyorum ama ben Zilan’da Kürtleri kestikleri yıl doğmuşum. Ben bunu bilirim Doktor Bey, yaşımı bilmiyorum." Yani bakın, öylesine bir tarihsel hafıza, öylesine bir toplumsal hafıza var ki teyze yaşını bilmiyor ama çok önemli bir tarihsel hadiseyi, Zilan Katliamı'nı biliyor. Bakın, Zilan Katliamı 13 Temmuz 1930’da olmuş.”

HDP'li Gergerlioğlu, 105 yaşındaki Osman İleri’nin Zilan Katliamı için “Kıyametti, zulümdü, makineli tüfeklerle binlerce kişinin üstü tarandı, hayvanların üstüne bombalar atıldı, binlerce kişi tarandı, 15 bin kişi öldürüldü. Zilan Deresi lebalep cesetle dolmuştu o gün” sözlerini de paylaştı.

Gergerlioğlu İsmet İnönü'nün sözlerini hatırlattı

“Bunu sadece köylüler demiyor, Cumhuriyet gazetesi diyor bakın, o günün Cumhuriyet gazetesi. İsmet İnönü 1930’da Başbakan, tarihî bir söz var burada, ne demiş bu olay üstüne: ‘Sadece Türk ulusu etnik haklar talep edebilir, başka kimsenin böyle hakkı yoktur. Aslı olmayan propagandaya kanmış, yolunu şaşırmış Doğu Türkleridir.’ Kürdün adı bile yok arkadaşlar. Öldürülenlerin içinde hamile kadınlar vardır, çocuklar vardır, anlatımlar korkunçtur. Makineli tüfekle tarandığında çocukların havalara fırladığı anlatılmaktadır.’’