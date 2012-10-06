Gergerlioğlu'ndan Habervaktim'e suç duyurusu

Yeni Akit gazetesinin bazı yazarlar hakkında yaptığı bilinçli karalama kampanyasını durdurmak ve bu gazetenin basın meslek ilkeleri etrafında yayıncılığına devam etmesini sağlamak için bir kampanya başlatan eski Mazlum-Der Genel Başkanı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Daha önce sessizkalmamakgerek.com isimli bir site açan ve Akit'i ilkeli ve etik haber yapmaya çağıran bir imza metni hazırlayan Gergerlioğlu hakkında habervaktim.com isimli site aracılığıyla bir dizi karalayıcı haber yayınlanmıştı.

'PKK'lıların ismini eklediler'

Habervaktim.com isimli site yöneticilerinin, PKK üyelerinin adını kampanyaya bizzat ekleyerek Gergerlioğlu'nu suçlu göstermek ve kamuoyu nezdinde aşağılamak istediklerini belgeleyen Mazlum-Der eski başkanı iftira suçlaması ile Kocaeli Adliye'sine giderek savcılığa başvurdu.