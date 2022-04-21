Gergerlioğlu, 'Cezaevlerinde işkence yoktur' diyen Bozdağ'a Ferhan Yılmaz'ı hatırlattı

HDP'li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde işkence olmadığını savunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki gösterdi. Silivri Cezaevi’nde tutulan ve kalp krizi geçirdiği gerekçesiyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Ferhan Yılmaz'ı hatırlatan Gergerlioğlu, "El insaf! Silivri 5'de ölen Ferhan Yılmaz için doğru konuş önce!" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde ölüm ve işkene iddalarınına yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur" dedi. "Bizim ülkemizde işkenceye, kötü muameleye sıfır tolerans vardır, kim yaparsa yapsın üzerinize gideriz" ifadelerini kullanan Bozdağ, cezaevlerine yönelik iddiaların 'tamamına yakınının' abartma, çarpıtma ve kurgu olduğunu söyledi.