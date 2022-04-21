Gergerlioğlu, 'Cezaevlerinde işkence yoktur' diyen Bozdağ'a Ferhan Yılmaz'ı hatırlattı

HDP'li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde işkence olmadığını savunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki gösterdi. Silivri Cezaevi’nde tutulan ve kalp krizi geçirdiği gerekçesiyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Ferhan Yılmaz'ı hatırlatan Gergerlioğlu, "El insaf! Silivri 5'de ölen Ferhan Yılmaz için doğru konuş önce!" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde ölüm ve işkene iddalarınına yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur" dedi. "Bizim ülkemizde işkenceye, kötü muameleye sıfır tolerans vardır, kim yaparsa yapsın üzerinize gideriz" ifadelerini kullanan Bozdağ, cezaevlerine yönelik iddiaların 'tamamına yakınının' abartma, çarpıtma ve kurgu olduğunu söyledi.
Bozdağ'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan HDP'li Gergerlioğlu da Bozdağ'a tepki göstererek "El insaf! Silivri 5'de ölen Ferhan Yılmaz için doğru konuş önce!" diye yazdı.
Gergerlioğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Cezaevlerinde son 4 aydır 24 kişinin ihlaller sonucu öldüğü Bakan mı bunu söylüyor?"
"Hadi ordan! Soru önergelerimize cevap ver(e)meyen, ha bire yalan açıklamalar yapan, CPT raporlarını engellemeye çalışan, cezaevlerinde son 4 aydır 24 kişinin ihlaller sonucu öldüğü Bakan mı bunu söylüyor? El insaf! Silivri 5'de ölen Ferhan Yılmaz için doğru konuş önce!"