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BBC Türkçe

Gergedana dünyayı dar eden lastik

Zimbabve'de bir doğa parkında yaşayan bir gergedan, su içmek isterken, yalağa atılmış bir lastik boynuzuna sıkıştı. İnsanların dikkatsizliği nedeniyle zor anlar yaşayan gergedanı veterinerler uyutarak lastikten kurtardı.

17 Ekim 2016 19:26

Zimbabve'de bir doğa parkında yaşayan bir gergedan, su içmek isterken, yalağa atılmış bir lastik boynuzuna sıkıştı.

İnsanların dikkatsizliği nedeniyle zor anlar yaşayan gergedanı veterinerler uyutarak lastikten kurtardı.

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