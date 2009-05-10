Gerets Arabistan'da



Sezon sonunda Marsilya'dan ayrılacağı açıklanan Erik Gerets'in, sezon sonunda Al-Hilal'in başına geçeceği belirtildi.



Al Riyhad News'ün haberibe göre, sezon sonunda Marsilya'dan ayrılacak olan Galatasaray eski teknik direktörü Erik Gerets'in gelecek sezon Al-Hilal'in başına geçeceği ifade edildi.



Gerets'in yerdımcısı Smith'in Suudi Arabistan'da bulunduğu ve kulüp yöneticileriyle görüştüğü iddia ediliyor.



Al-Hilal'in Belçikalı teknik direktöre senelik 3 milyon avro teklif ettiği öğrenilirken, kulüp yönetiminin Gerets'e transferler konusunda sonsuz yetki vereceği belirtildi.



Resmi bir açıklama yapılmasa da, Al-Hilal yetkilleri Gerets'in göreve getirildiğini doğruladı.

