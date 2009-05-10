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Spor

Gerets Arabistan'da

Sezon sonunda Marsilya'dan ayrılacağı açıklanan Erik Gerets'in, sezon sonunda Al-Hilal'in başına geçeceği belirtildi.

10 Mayıs 2009 03:00


Sezon sonunda Marsilya'dan ayrılacağı açıklanan Erik Gerets'in, sezon sonunda Al-Hilal'in başına geçeceği belirtildi.

Al Riyhad News'ün haberibe göre, sezon sonunda Marsilya'dan ayrılacak olan Galatasaray eski teknik direktörü Erik Gerets'in gelecek sezon Al-Hilal'in başına geçeceği ifade edildi.

Gerets'in yerdımcısı Smith'in Suudi Arabistan'da bulunduğu ve kulüp yöneticileriyle görüştüğü iddia ediliyor.

Al-Hilal'in Belçikalı teknik direktöre senelik 3 milyon avro teklif ettiği öğrenilirken, kulüp yönetiminin Gerets'e transferler konusunda sonsuz yetki vereceği belirtildi.

Resmi bir açıklama yapılmasa da, Al-Hilal yetkilleri Gerets'in göreve getirildiğini doğruladı.

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