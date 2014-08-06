"Gerekirse papaz kıyafeti giyerim, diyen Erdoğan'ın geleneğinde 'frak' giymek yok!"

Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın "geleneğimizde yok" diyerek Köşk'e çıkması halinde frak giymeyeceğini işaret etmesine ilişkini, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın sosyal medyada çok konuşulan "Gerekirse papaz kıyafeti bile giyerim" açıklamalarına atıf yaparak, "Çankaya’ya çıkarsanız frak giyecek misiniz diye sordular. Bizim geleneğimizde yok dedi. Gerekirse “papaz kıyafeti giymek” geleneğinde var. Frak alerji yapıyor" dedi.

Özdil'in Hürriyet'te "Ne memleket be kardeşim..." başlığıyla yayımlanan (6 Ağustos 2014) yazısı şöyle:

“Beraber yürüdük” iktidarına karşı “tıpış tıpış yürüsün” muhalefeti başlatıldı."

Gerçi ahali tatilde... “Kulaç kulaç gelin” denseydi, daha doğru olurdu. “Kurbağalama kurbağalama sandığa” filan.



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Henüz oy kullanmadık ama, sonuç belli... Seçim gecesi için test yayın yapan Anadolu Ajansı, abonelerine haber olarak geçti. Tayyip Erdoğan’ın Bartın’da yüzde 73, Rize’de yüzde 82, Isparta’da yüzde 80, Konya’da yüzde 75, Kahramanmaraş’ta yüzde 70 aldığını duyurdu.



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Gurbetçiler alaka göstermedi, sadece 150 bini oy kullandı. Sıkmayın canınızı... Uçakla taşınırken 1 milyona yükselir, sayarken 2 milyona bağlarlar.



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Tayyip Erdoğan 12 senedir ilk defa benimle temas kurdu, cepten mesaj gönderdi. “Bayramınızı kutluyor, rabbimden esenlik diliyorum, selam ve sevgilerimle” diyor. E cevap vermemek olmaz. Mesaj gönderen numaraya mesaj attım, “Eksik olma Tayyipçiğim, el öpenlerin çok olsun”.



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Çatı adayı Mecburettin beye destek verenler çığ gibi(!) artıyor. Toplumsal Uzlaşma Reform Kalkınma Partisi’yle Büyük Anadolu Kalkınma Hareketi Partisi de destek verdi. Böylece, böyle partilerimiz olduğunu öğrenmiş olduk!



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Tayyip Erdoğan, BBP bana destek veriyor diye Van BBP İl Başkanı’nı miting kürsüsüne çıkardı. Küçük bi pürüz vardı. BBP’nin Van’da il başkanı yoktu.



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AKP, ahiretten oy istemek için, Karacaahmet Mezarlığı’na pankart astı. Mecburettin bey karşı atak yaptı, rahmetlilerin oyunu almak için, Menderes’in, Özal’ın, Erbakan’ın, Ecevit’in, Türkeş’in, Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Gel gör ki... İyidere’nin AKP’li belediye başkanı, sandık müşahidi olarak sonucu izah etti, “beyin kanaması geçirdim, 20 gün komada kaldım, öbür dünyaya gittim, geldim, öbür tarafta dedelerinizi gördüm, Tayyip Erdoğan’a oy vermenizi istediler” dedi.



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Mecburettin bey, rakiplerine biner lira bağışta bulundu. Ne yapsın senin bin liranı birader... Adam, 10 milyon doları beğenmiyor, vere vere 10 milyon dolar verebilen işadamını kucağa oturtuyor.



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AKP bir türlü oy alamadığı Tunceli’yi defterden sildi, harita yayınladı, hokus pokus, Tunceli yok. Telaşla İzmir’e baktım. Şimdilik duruyor. Diyanet de Alevileri sıfırladı. Güya anket yaptılar, memlekette her mezhep var, Alevi yok iyi mi... Kala kala bir tek Alevi kalmış. Onu da Tayyip Erdoğan açıkladı, “Kılıçdaroğlu Alevi, ben Sünniyim” dedi. Aziz Nesin’e sormuşlardı, “Alevi değilsin ki, sana ne?” Şöyle cevap vermişti, “insan değilsin ki, sana nasıl anlatayım?”



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Selahattin Demirtaş’a da “Zaza” dedi. Halbuki değil Zaza, Budist Aborjin bile olsa, hikâyedir... Bu seçimin en az oy alan, en çok kazananı oldu Demirtaş.



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Çankaya’ya çıkarsanız frak giyecek misiniz diye sordular. Bizim geleneğimizde yok dedi. Gerekirse “papaz kıyafeti giymek” geleneğinde var. Frak alerji yapıyor.



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Mitingde “baştörtülü bacım” bayıldı, sedyeye koyup kürsüye getirdiler, asrın lideri bi dokundu, kadın şak diye ayıldı! Mucize yani... “Dokunmak bile ibadettir” diye boşuna dememişlerdi. İtikadımız bir iken, bin oldu.



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Üç İsrailli genç öldürüldü, Gazze’de taş üstünde taş kalmadı. Üç Türk gencini öldürdüler, genelkurmay “PKK öldürdü” dedi, PKK açıklama yaptı “biz öldürdük” dedi, Tayyip Erdoğan “hayır, PKK değil” dedi. Terörişkolara toz kondurmadı.



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Rabia eskisi kadar oy getirmiyordu, fırsat bu fırsat, Hamas’et edebiyatına sarıldı. Sanırsın Filistin’e cumhurbaşkanı seçeceğiz. Kefiye takıp, mitinge çıktı, alçaklar şerefsizler, saydırdı. Ahali gaza geldi. İsrail Konsolosluğu’na saldırıldı. Taşladılar. Duvarlardan atlamaya kalktılar. Bravo... 2015 Ermeni Soykırım Yüzyılı şimdiden hayırlı olsun. Başta ABD, bütün dünyada tanınacağından emin olabilirsiniz.



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Yahudi madalyalı imam’ın Yahudi madalyasına haciz geldi, zorla geri aldılar. “Alın başınıza çalın” filan diye bağırdı. Breh breh breh... Halbuki, bir değil iki tane Yahudi madalyası vardı. Öbür madalyadan hiç bahsetmiyor. Gururla takmaya devam ediyor!



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Akdeniz Heykeli’nin kolunu kırdılar... Milletin adamı Tayyip Erdoğan olunca, millet de anca bu oluyor tabii.



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Bu arada... İsrail tarafından devlet terörüyle katledilen Filistinli çocukların isimlerini kimse yazmadı. Ben yazayım. Berkin, Ethem, Ali İsmail, Abdullah, Ahmet... Kendi çocuklarının katili olan devlet, başka devletlere insanlık dersi verebilir mi?



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Mahmud Abbas geldi. Rahmetli Arafat’ın sağ kolu, FKÖ kurucusu, Filistin Devlet Başkanı... Kolundan tutup iftara götürdüler. Bülent Ersoy’la poz verdirdiler. Adamın memleketinde kan gövdeyi götürüyor... Orhan Gencebay, Metin Şentürk, Alişan, Ece Erken, Berdan Mardini, Işın Karaca, Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Sandal, Yavuz Bingöl, Tanju Çolak’la hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yabancı ajanslara baktım, bu haberin altında “Türkiye yas ilan etti” yazıyordu! Aynı dakikalarda Şafak Sezer, elinde megafon, İsrail konsolosluğunun önünde, kahkahalar eşliğinde “tekbiiiir” diye bağırıyordu. Filistin davasını getirdiğimiz yer, işte buydu.



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AKP’nin gazeteci “akil” adamı, “İsrail çocukları piçtir, anaları bellidir, babaları yüzellidir, çoğu orospu çocuğudur” diye yazdı. Yıldız Tilbe “Allah Hitler’den razı olsun, bunlara az bile yapmış adamcaaz” tiviti attı. Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini Recep İvedik’e sunarsan... Seviye gayet doğaldı.



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Milli orduyu hapse tıkmışlardı, imamın ordusunu da içeri tıktılar. Herkes hocaefendiden tırsıyor ama, aslında, Tayyip Erdoğan’a dokunan yanıyor.



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PKK’yı tanık yapıp, TSK’yı içeri atmışlardı. Şimdi, askerleri tanık yapıp, polisleri içerde tutmaya çalışıyorlar. Orduyu-emniyeti kafa kafaya tokuşturuyorlar, o arada, Bilal gemi alıyor.



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Herkes polislerle f’olislerin maçını seyrederken, asrın lideri doksana takıyor. Naklen yayınlandı... Kendine pas verdi, kendine orta yaptı, kendi ortasına kafa vurdu, en az üç gol attı, kendi maçını kendi kazandı, yalakalıkta dünya şampiyonluğuna ulaşıldı, tribünler tezahürat yaptı, bu maçı vericez, başka yolu yok!



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Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan şehit babası, Tayyip Erdoğan’a kına gönderdi. Bu haberi görmezden gelen şerefli(!) Türk basını, Beren Saat’ın kına gecesini manşet yaptı.



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Asrın lideri, nasıl doğuracağınıza, kaç tane doğuracağınıza karar vermişti, en son, nasıl evlenmeniz gerektiğine karar verdi. Kız öğrenci yurdunda konuştu, “çok seçici olmayın, gülistandan boş çıkarsınız” dedi. Gerdek talimatları azzzz sonra!



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İffetten sorumlu başbakan yardımcısı Bülent Arınç ise, kahkaha atan kadınların iffetsiz olduğunu açıkladı.

Eşini niye bıçakladın?

Gülümsüyordu hâkim bey.

Vay şıllık vay, yaz kızım, beraatına...



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TBMM Soma Komisyonu, Soma’daki faciayı incelemek için ABD ve Güney Afrika’ya inceleme gezisi yapmaya karar verdi. Kış olsaydı, Soma’yı incelemek için İsviçre alplerine gidebilirlerdi.



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Tekirdağ Valisi, Coca Cola’yı protesto etti, Fanta içti... Tahminim o ki, Tekirdağ rakısını protesto etmek için, fazla Yeni Rakı içti.



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Jet Fadıl, Maldivler’de ada satıyordu ya... O adanın Jet Fadıl’a ait olmadığı ortaya çıktı. Maldivler’e gidip sorsan, muhtemelen, Maldiv ahalisine de Kınalıada’yı satmıştır.



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Yüksek hızlı tren hizmete girdi. O hattı komple Çinliler yaptı, raylar İspanya’dan geldi, lokomotifler İspanya’dan geldi, vagonlar Güney Kore, makinistler Almanya’da eğitildi, sistemin testleri Fransa’da, Çek Cumhuriyeti’nde yapıldı, krediyi Avrupa bankaları verdi, sertifikayı İtalyanlar verdi. Asrın lideri “biz yaptık, bizzz” dedi. Alkışladılar.



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Bismillah, ilk seferde stop!



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İşin ekstra hazin tarafı... Yüksek hızlı trenin ismi ne biliyor musunuz? Piri Reis... Dünya tarihinde ilk kez, bu arkadaşlar tarafından, trene denizci ismi verildi... Ki, Barbaros da kondüktördü zaten.



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Ee-ehh, yaz yaz sıkıldım, yeter gari... Tekrar hoş bulduk.