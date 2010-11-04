'Gerekirse görevden de alırız!'

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in 'asker emre itaatsizlik etmiştir sözlerini hatılatan gazeteciye Erdoğan'ın yanıtı şöyle oldu: Hukuki süreçtir, kim görevden alınacaksa onu da yeri geldiğinde yaparız. Bundan da kimseye hesap vermeyiz. Yeter ki yasal süreç söz konusu olsun.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova’ya hareketinden önce dün Esenboğa Havaalanı’nda soruları yanıtladı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Erdoğan, bir gazetecinin, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan askerlerin emre itaatsizlik yaptığını söylediğini hatırlatması bu konuda aynı görüşte olup olmadığını sorarak, “Eğer cevabınız ‘evet’se emre itaat etmeyen askerlerle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmayı düşünüyor musunuz? CHP’den askerlerin görevden alınması yönünde görüşler sarf ediliyor” sözleri üzerine, “Bu bir davettir, bu davete icabet etmemenin Genelkurmay açısından ne denli yanlış olduğunu zaten daha önce ben açıkladım” karşılığını verdi.









Alternatif kutlama kabul edilemez



Bir alternatif kutlamanın hiç şık olmadığını ayrıca söylediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“29 Ekim kutlamalarının yeri bugüne kadar hep Çankaya olmuştur. Çankaya’nın dışında herhangi bir kutlama söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla böyle bir alternatif kutlama, bugüne kadar farklı alanlarda, farklı yerlerde yapılmış olan kutlamalar da nasıl yanlış olmuşsa, bu da o denli yanlıştır ve bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Ne emre itaate girer ne emre itaatsizliğe girer, onun değerlendirmesi hukuki bir süreçtir. O ayrı bir konudur. Kim nasıl ne zaman görevden alınır, alınamaz, bu konunun aklını da bize kimse vermesin. Biz bu görevimizi de gayet iyi biliyoruz. Kim görevden alınacaksa, nasıl alınacaksa onu da yeri geldiği zaman yaparız, bundan da kimseye hesap vermeyiz. Yeter ki böyle bir yasal süreç söz konusu olsun. Ama böyle bir yasal süreç yoksa da... Biz CHP’nin aklına da ihtiyacımız yok, onlar aklını kendilerine saklasın.”





Genelgeden bilgim yok



“29 Ekim resepsiyonu sırasında Adana’da bir olay yaşandı. Askerler başörtülüler olduğu gerekçesiyle resepsiyondan ayrıldılar. Bu olaya sebep Genelkurmay tarafından hazırlandığı iddia edilen bir genelgenin olduğu iddialarıydı. ‘Resepsiyonda başörtülüler olursa o alandan ayrılın’ şeklinde bir emir olduğu belirtiliyor genelgede. Sizin bilginiz var mı, nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu üzerine de Erdoğan, “Bu tür bir genelgeden bilgim yok. Bu tür bir genelgeden bilgim olsa bunu da zaten hassasiyetle ele alır, gereği neyse bunun gereğini de yaparız” dedi.





HÜKÜMETİ DÜŞEN KOSOVA’YA GİTTİ



Erdoğan, önceki gün hükümeti düşen Kosova’ya dün resmi ziyaret için gitti. Kosova Başbakanı Taçi’nin 19-22 Mayıs’ta Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, iade-i ziyarette bulunacaklarını söyledi. Kosova’da siyasi güvenoyu ile ilgili sürecin başladığını belirten Erdoğan, aralık ayı başında erken seçim yapılacağını dile getirdi.



ARABULUCULUK İÇİN HAZIRIZ



Erdoğan ve Kosova Başbakanı Haşim Taçi yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Davet gelmesi halinde Kosova ile Sırbistan arasında arabuluculuğa hazır olduklarını bildiren Erdoğan şöyle konuştu: “Çünkü, biz bu bölgede özellikle barışa dayalı bir yapının oluşmasını istiyoruz. Çünkü, ne varsa barışta var. Oradan kazanacağız. Halbuki burada da belli bir oranda Kosova’nın Sırp vatandaşı da var. Bu başarıldığı anda Kosova çok daha farklı bir şekilde hem barışı yakalayacaktır, hem huzuru yakalayacaktır. Ve Sırbistan ile de münasebetlerimiz gerçekten son zamanlarda olumlu istikamette gelişti ve onların da bu konuda bizden beklentileri var. Ve inşallah bu adımları da hayırlısıyla atacağız.”





