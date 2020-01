'Gerekirse düğünleri bile basarız'

Müzik sektöründe faaliyet gösteren yorumcuların haklarının adaletli toplanması ve dağıtılması amacıyla kurulmuş olan MÜYORBİR, üyelerine bir yılda 12-15 milyon TL arasında telif ödedi. Üyeleri arasında Sezen Aksu, Tarkan, MFÖ, Edip Akbayram, Belkıs Akkale gibi isimlerin bulunduğu MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen telik konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek “Türkiye’de binlerce düğün salonu ve kahvehane var. Onları da dikkate alıyoruz. Olabildiğince uzlaşma yoluyla çözmek istiyoruz sıkıntıları. İnsanların en mutlu günlerinde düğün salonlarını basmak içimizden gelmiyor ama mecbur kalırsak onu da yapacağız” dedi.

Telif ve müzik sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin Bugün gazetesinden Erkan Acar’a değerlendirmelerde bulunan Burhan Şeşen’in açıklamaları şöyle:

“Gelinen noktada önce pazarlama düşünülmeye başladı. Artık bir şarkı herhangi bir ürün gibi görüldüğünden ‘eser’ olma işlevini kaybediyor. Bir diğer sıkıntı da radyolardaki dj’lerin yapılan aranjmanlara kadar karışması. ‘Ud, bağlama gibi geleneksel sazları kullanmayacaksın başka enstrüman kullanacaksın’ diyen dj’ler tanıyorum. Böyle bir şeye kimsenin hakkı yok.”

50 yaş üstüne engel

“Bakıyorsunuz radyo ve televizyonlar bir sanatçının şarkısını günde on defa çalıyor, bir başka sanatçının şarkısını ayda bir kere çalmıyor. Bu bir haksızlıktır. Bu ülkenin bir sürü başarılı sanatçısı var. Yaşları 50’nin üstünde olanları çalmayan yayınlamayan kanallar var. Yayın kuruluşlarının yayın politikasına karışmak gibi bir isteğimiz yok ama adalet diyoruz. Bunun için de 4 meslek birliği ‘Adil Yayın Komisyonu’ kurduk. Sanatçının sadece maddi değil manevi hakkını da takip etmek zorundayız.”

Hava ve suyla beslenmiyor

“Sanatçı su ve hava ile beslenen bir canlı değil. Dünyadaki sanatçılara baktığımız zaman şatolarda köşklerde oturuyorlar. Bir sanatçı, her gün çalarak her gün söyleyerek her gün konser vererek böyle bir gelir elde edemez. Nereye çalıp söyleyeceksin. Onlar bu geliri teliflerle kazanıyor.”

İnsanımızı bilinçlendirmeliyiz

“GSM operatörlerinin yanı sıra 100 civarında televizyon ve radyoyu ve umumi mahaller dediğimiz cafe, bar, restoran, otel gibi yerleri takip ediyoruz. Oralarda kimler çalınıp dinleniyorsa dijital ortamda kimler daha çok download ediliyorsa ona göre bir hak ediş alıp dağıtıyoruz. İnsanlar farkında değiller hırsızlık yaptıklarının.”

Gerekirse düğün de basarız

“Telif konusunda çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İspanya’dan aldığımız bir yazılım sistemimiz var. Türkiye’de binlerce düğün salonu ve kahvehane var. Onları da dikkate alıyoruz. Olabildiğince uzlaşma yoluyla çözmek istiyoruz sıkıntıları. İnsanların en mutlu günlerinde düğün salonlarını basmak içimizden gelmiyor ama mecbur kalırsak onu da yapacağız.”