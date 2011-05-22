-GEREKEN DERSİ SANDIKTA VERECEĞİZ GEBZE (A.A) - 22.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran seçimlerine 22 gün kaldığını belirterek, ''Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 12 Haziran'da inşallah hep birlikte bu başarının, bu zaferin neticesini alacağız. Onun için şu kalan süreçte hep beraber bu milli davamıza hizmet vereceğiz. Gereken dersi şu CHP'ye de MHP'ye de BDP'ye de sandıklarda en güzel şekilde vereceğinize inanıyorum'' dedi. Erdoğan, Gebze Stadı'nda düzenlenen ''AK Parti Geleneksel 10. Gençlik Şöleni''nde, bugün Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde toplu açılış gerçekleştireceğini, tek bir törenle, çeşitli kamu kurumları tarafından yapılan tesislerin yanı sıra, Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, çevre, altyapı, spor ve diğer pek çok alandaki tam 127 yatırımını Kocaeli'ne kazandıracaklarını anlattı. Bunların arasında Büyükşehir Belediyesince 67 milyon lira harcanarak yapılan Gebze Atıksu Arıtma Tesisleri'nin de bulunduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Körfez Tüpraş Kavşağı, İzmit Sekapark ikinci etabı, İzmit Saraybahçe İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı şehirdeki 162 okula yapılan basketbol ve voleybol sahaları, köylerimize yapılan parke döşemeleri gibi çok önemli hizmetlerin de aralarında bulunduğu tam 399 milyonluk büyükşehir yatırımını hizmete açıyoruz. Diğer kamu yatırımlarıyla ele aldığımız zaman 508 milyon lira ve 150 ayrı tesisi Kocaeli'nin hizmetine sunmuş oluyoruz. Hepsinin de hayırlı olmasını diliyorum. İzmir ile İstanbul arasında büyük bir otoyol projesi başlattık. Bu projenin en önemli etaplarından biri de İzmit Körfez Geçişi. İzmir-İstanbul otoyolunun Gebze-Orhangazi bölümü için, İzmit Körfezi üzerinde dünyanın en uzun asma köprülerinden birini yapıyoruz. Ustalık dönemimizin en önemli eseri olacak. Kocaeli'ni marka şehir yapma yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım bu projenin de hayırlı olmasını diliyorum.'' Erdoğan, Kocaeli'nde 8,5 yılda 5 bin 880 dersliğin yapımını tamamladıklarını, okullara 17 bin 133 bilgisayar gönderdiklerini ve teknoloji sınıfları açtıklarını ifade ederek, yeni bir dönem başladığını, kara tahtaların yerini akıllı tahtaların alacağını ve bu projeyi 4 yıl içinde bitireceklerini ve öğrencilere ücretsiz olarak, zengin ve fakir ayrımı yapmaksızın elektronik kitap vereceklerini anlattı. -''SEN KENDİNE YAR OLMADIN, ANAMIZI AĞLATTIN ANAMIZI''- Sağlık yatırımlarını anlatan Erdoğan, artık vatandaşın istediği hastaneye gittiğini ve istediği ilacı eczanelerden alabildiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle dedi: ''90'lı yıllarda Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürüydü. İstediğiniz bir doktor muayenehanesine çağırıyor, bizden parayı alıyor muydu? Alıyordu. İlaçlarımızın tamamını alabiliyor muyduk? Alamıyorduk. Ne diyordu? 'Git paranla al'. Kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Sen kendine yar olmadın, anamızı ağlattın o dönemde anamızı. Şimdi hangi yüzle kalkıp diyorsun ki: Bütün ailelere 600 lira para vereceğim. İnanıyor musunuz? Bu oyunu bozmanın tarihi 12 Haziran. 12 Haziran'da bu oyunu bozmaya var mıyız?'' TOKİ aracılığı ile Kocaeli'nde bugüne kadar 10 bin 895 konut uygulaması başlattıklarını, 7 bin 314'ünü sahiplerine teslim ettiklerini, ulaştırma alanında 132 kilometre olan bölünmüş yola 100 kilometre daha eklediklerini bildiren Erdoğan, Kocaeli'ne doğalgaz getirdiklerini söyledi. Sanayi alanında Kocaeli'nde 2002 sonunda 14 bin 157 işletme sayısının 22 bin 917'ye ulaştığını belirten Erdoğan, 4 organize sanayi bölgesine 9 organize sanayi bölgesi daha yapıldığını, bunların işsizliği çözeceğini bildirdi. Çiftçiye verilen kredi faiz oranının yüzde 5'e kadar düştüğünü anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Kaldı şurada 22 gün. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 12 Haziran'da inşallah hep birlikte bu başarının, bu zaferin neticesini alacağız. Onun için şu kalan süreçte hep beraber bu milli davamıza hizmet vereceğiz. Gereken dersi şu CHP'ye de MHP'ye de BDP'ye de sandıklarda en güzel şekilde vereceğinize inanıyorum. Bizler sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.'' Başbakan Erdoğan, sabah programlarının aksaması nedeniyle şölene geç geldiğini anımsatarak, katılımcılardan haklarını helal etmelerini istedi. -ŞÖLENDEN NOTLAR- Şölene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün de katıldı. Gebze Stadı'ndaki şölene katılan AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından davet edilen çeşitli ülkelerden siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hoş görüntüler oluşturdu. Yabancı konuklar Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını simültane çeviri aracılığıyla dinledi. Başbakan Erdoğan, şölene gelişinde sahanın içine kurulan platformu dolaşarak, sahanın içindeki vatandaşlarla selamlaştı. Konuşmasının ardından da aynı platformda yürüyerek, vatandaşlara karanfil dağıttı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını yapmadan önce bir süre Uğur Işılak konserini dinledi. Işılak, konserinin ardından Başbakan Erdoğan'ın yanına giderek, bir süre sohbet etti. Başbakanlık korumaları da çocuklara oyuncak hediye etti. Çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan stattaki ''Bizim sevdamız ne koltuk ne makam için, bizim sevdamız millet ve vatan için'' pankartı ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı MHP, CHP ve BDP temsilcilerinin koruduğu kaleye penaltı atarken gösteren karikatür dikkati çekti.