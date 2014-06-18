Gerekçesiz tutuklanan El-Cezire muhabirine 10 ay sonra tahliye

Mısır'da, 14 Ağustos 2013'te darbe karşıtı gösterilerin merkezi Rabiatul Adeviyye Meydanı'na müdahale sırasında gözaltına alınan ve 10 ay boyunca herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin alıkonulan El-Cezire muhabiri Abdullah eş-Şami (26), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şami'nin serbest kalmasında 130 günü aşkın süredir açlık grevinde olması ve buna bağlı olarak aşırı kilo kaybı nedeniyle sağlık durumunun kötüye gitmesinin etkili olduğu belirtildi.

Abdullah Şami'nin kardeşi Muhammed, ağabeyinin salıverilmesine aile olarak çok sevindiklerini dile getirdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan 19 yaşındaki fotomuhabiri Muhammed, "Dünyaya yeniden gelmiş gibi olduk. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ağabeyim sadece mesleğini icra ediyordu" dedi.

Şami'nin kayınvalidesi Huda Abdulmunim de damadının sağlık durumunun kontrol edilmesi için hastaneye nakledildiğini ve onu karşılamak için evinde beklediklerini belirtti.

Öte yandan darbe karşıtı "Reform İçin Gazeteciler" hareketi, Şami'nin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Şami'nin ve tutuklu ya da gözaltında olan tüm gazetecilerin tamamen özgürlüğüne kavuşması temenni edildi.

Şami ile Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda gözaltına alınan 12 kişi daha, sağlık durumları nedeniyle tahliye edildi.

El-Cezire muhabiri Abdullah eş-Şami, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda 14 Ağustos'ta yaşanan olaylar sırasında görev yaparken gözaltına alınmıştı. Gerekçe gösterilmeksizin alıkonulmasını protesto eden Şami, açlık grevine başlamıştı.

Mısır Başsavcısı Hişam Berekat, dün, Şami ve 12 kişinin sağlık durumları gözönüne alınarak salıverilmelerinin kararlaştırıldığını bildirmişti.