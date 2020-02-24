Gerekçeli karardan yeni Gezi davası sinyali; beraat eden isimlere suç duyurusu

Gezi davasında 9 sanık için sürpriz biçimde beraat kararı vererek, tutuklu tek sanık olan Osman Kavala’nın da tahliyesine hükmeden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını tamamladı.

Kararda beraatlerine karar verilen Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in Gezi eylemlerinin sürmesine, polise yönelik eylemlerde bulundukları belirtilerek, iddianamede yazılı olmayan suçlar yönünden savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.



Mahkeme, 318 sayfalık gerekçeli kararında da sürprizlere imza atarken, aralarında Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu firari 6 sanığın eylemlerin altyapısını hazırladığı, Otpor/Canvas bağlantıları ile ilgili iddiaların ciddi olduğunu belirten mahkeme, bu nedenle dosyalarının ayrıldığını da karar altına aldı.



TIKLAYIN - Gezi Parkı davası gerekçeli kararından: Osman Kavala'nın finansör olduğuna yönelik delil bulunamamıştır