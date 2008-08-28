Gerekçeli karar eylülde

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, türbanla ilgili anayasa değişikliği ve AKP hakkındaki kapatma davasına ilişkin gerekçeli kararları ‘öncelikli iş’ kapsamında ele aldıklarını belirterek, eylülde açıklayacaklarını söyledi. Bu kritik davalardan sonra büyük bir yükten kurtulduklarını belirten Kılıç, sonucu oylama bitene kadar hiç kimsenin bilmediğini ifade etti. Kapatma davası kararından sonra ilk kez Star gazetesine konuşan Başkan Kılıç, o kritik döneme ilişkin soruları şöyle yanıtladı:



ÜZERİMİZE ÇOK GELDİLER



Kararı açıklarken her cümlenizden ayrı sonuç çıkaranlar oldu. Siz de çok heyecanlı görünüyordunuz. Böyle bir konuşmaya neden ihtiyaç duydunuz?



Olağanüstü bir dönemden geçtik. Üzerimize çok geldiler. Bir birikim vardı. Kararın nasıl çıkacağını bilmediğim için önceden hazırlık da yapmadım. Sonucu alır almaz doğru medya mensuplarının karşısına çıktım. O arada bazı mesajları da vermemiz gerektiğini düşündüm. İrticalen konuştum.



Şu anda herkes gerekçeli kararı bekliyor. İktidar partisi de yol haritasını gerekçeli karara göre belirleyecek? Bu kararı ne zaman açıklayacaksınız?



Hem türbanla ilgili hem bu kapatma davasıyla ilgili gerekçeli kararı eylül sonuna kadar açıklamayı planlıyoruz. Bitirmemiz gereken öncelikli işlerimiz arasına aldık. Raportör arkadaşımız çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Nihai olarak kurulda yeniden değerlendirdikten sonra açıklayacağız.



Karar siyaset alanını daraltan bir şekilde çıkar mı?



Bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Çünkü ben karara muhalif kaldım. Raportör çalışmasını tamamlasın, kurulda değerlendireceğiz.



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, gerekçeli kararın esas karar kadar önemli olduğunu söyledi, beklenti neden bu kadar yüksek?



Doğrudur, her kararın gerekçesi önemlidir. Üyeler hangi hususlara bakarak, nasıl bir karar verdiler, onu gerekçede göreceğiz, dolayısıyla toplum açısından önemlidir.



Oylamanın yapıldığı gün bir gazetede kararın 6-5 çıkacağı yazıldı, bir ölçüde tutturuldu, karar nasıl alındı?



Önceden bilinmesi mümkün değil. Ben bile son ana kadar nasıl bir karar çıkacağını bilmiyordum. Gerçi üç gün boyunca delillerle ilgili üye arkadaşlarımız değerlendirmelerini yaptılar ama oylamadan nasıl davranacaklarını tahmin etmek mümkün değildi. Belki Hak- Par’la ilgili 6-5 çıkan oylama sonucuna göre bir tahmin yapmış olabilirler. Onun tahminden öte hiçbir anlamı yoktur.



Zor günler geçirdiniz, kararı açıkladıktan sonra büyük bir yükten kurtulduğunuzu düşünüyor musunuz?



Davanın niteliğine baktığınızda ağır bir davaydı. Neticesi bir takım gelişmelere yol açacak önemli bir davaydı. Haliyle bu durum herkesi psikolojik olarak etkiliyor. Doğrusu böyle bir ortamdan etkilenmedik, rahat bir karar verdik diyemem. O nedenle dava sonuçlandırıldıktan sonra o büyük psikolojik sıkıntıdan kurtulduk, üzerimizdeki ağır yük kalktı. Şüphesiz şimdi biraz daha rahatladık.



Bu arada MHP kapatma davasını zorlaştıran yeni bir anayasa değişikliği önerisinde bulundu. Siz de açıklamanızda meclise bu konuda görev düştüğünü söylemiştiniz. Yeni öneriye nasıl bakıyorsunuz?



Ben söylenmesi gerekeni söyledim. Artık bu saatten sonra böyle bir tartışmanın içine girmem doğru olmaz.



