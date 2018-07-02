Gerekçe hukuk dışı tutuklama, basın ve ifade özgürlüğü; AYM, Cumhuriyet gazetesi tutuklamalarına ilişkin başvuruları yarın görüşecek

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Anayasa Mahkemesi, 1.5 yıla varan tutukluluk sürelerinin ardından tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının bireysel başvurularını yarın ele alacak. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Önder Çelik, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve yazar Kadri Gürsel’in bireysel başvuruları yarın (3 Temmuz) AYM 2. Bölüm, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın başvurusu ise çarşamba günü (4 Temmuz) AYM 1. Bölüm tarafından kabul edilebilirlik ve esas açısından incelenecek.

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Anayasa Mahkemesi, yarın inceleyeceği başvuruların konusunu resmi internet sitesinde şu özetle duyurdu:

“Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti kapsamındaki eylemlere ilişkin olması nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.”

Karar 9 ayda çıktı, Cumhuriyetçilere ceza yağdı

31 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davasında karar, dokuz ay sonra, 25 Nisan’da açıklanmıştı. "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet'çilere ceza yağarken; karar duruşmasında davanın tek tutuklu sanığı olan ve 542 gün tutuklu kalan Akın Atalay hakkında tahliye kararı verilmişti.

Henüz temyiz aşamasında bulunan davada, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına şu cezalar verilmişti:

- Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay: 7 yıl, 13 ay, 15 gün.

- Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Aydın Engin ve muhabir Ahmet Şık: 7 yıl 6 ay.

- Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Erinç ve yazar Hikmet Çetinkaya: 6 yıl 3 ay.

- "Görevi kötüye kullanma" suçundan beraat eden Avukat Bülent Utku: 2 yıl 4 ay.

- Yazarlar Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ile Okur Temsilcisi Güray Öz ve karikatürist Musa Kart: 3 yıl 9 ay.

- Muhasebe çalışanı Emre İper: 3 yıl 1 ay 15 gün.

- Eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel: 2 yıl 6 ay.