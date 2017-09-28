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Gerekçe güvenlik: Dünyanın en uzun 3. duvarında sona gelindi

Proje tamamlandığında 911 kilometrelik Suriye sınırı tamamen beton duvarla kaplanacak

28 Eylül 2017 10:08

Türkiye- Suriye sınırına örülen 911 kilometrelik güvenlik duvarında son aşamaya gelindi. Duvarın Eylül sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Duvar bu haliyle dünyanın en büyük 3. duvarı olma niteliğinde.

Türkiye-Suriye sınırı hattında fiziksel engel oluşturması amacıyla başlatılan Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'ye yasa dışı geçişleri önlemek ve kaçakçılığa engel olmak için Suriye sınırına yapılması planlanan duvar neredeyse tamamlandı.

Sınır hattı boydan boya duvarla kapatıldığında, dünyanın en uzun 3. duvarı, Türkiye-Suriye sınırında olacak.

​Hatay'dan Şırnak'a kadar uzanan Suriye sınırına örülen 911 kilometrelik duvarın çok büyük bölümü tamamlanırken geriye kalan kısmının da eylül sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Proje tamamlandığında 911 kilometrelik Suriye sınırı tamamen beton duvarla kaplanacak.

Böylece, Çin Seddi ve Meksika-ABD sınırından sonra dünyanın en uzun 3. duvarı, Türkiye-Suriye sınırına örülmüş olacak.

 

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