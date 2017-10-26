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Dünya

Gerekçe ABD seçimlerine müdahale girişimi; Twitter'dan Sputnik ve RT'nin reklamlarına engelleme kararı

Twitter, RT ve Sputnik'in sahip olduğu tüm hesaplardan gelen reklamları engelleme kararı aldı

26 Ekim 2017 21:14

Twitter'dan yapılan açıklamada, Russia Today (RT) ve Sputnik'in sahip olduğu tüm hesaplardan gelen reklamları kaldırmaya yönelik karar alındığı belirtildi.

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