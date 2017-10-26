Gerekçe ABD seçimlerine müdahale girişimi; Twitter'dan Sputnik ve RT'nin reklamlarına engelleme kararı

Sputnik'in aktardığı habere göre açıklamada, "Bu karar, 2016 ABD seçimlerine yönelik yaptığımız geçmiş çalışmamıza ve ABD istihbaratının, RT ve Sputnik'in Rusya hükümeti adına seçime müdahale etme girişiminde bulunduğuna dair sonucuna dayanıyor. Bu karar kolay alınmadı ve bu adımı, Twitter'daki kullanıcı deneyiminin güvenirliğini korumaya yardım etmek için bağlılığımızın bir parçası olarak atıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Simonyan: ABD medyası, Rusya'nın önlemleriyle yüzleşecek
Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Twitter'ın kararının ‘üzücü' olduğunu belirtti ve özellikle şimdi ABD medyasının Rusya'nın misillemeye yönelik önlemleriyle yüzleşmesi gerekeceğini söyledi.
Zaharova: ABD, ifade özgürlüğünün teminatı olan yasaları çiğniyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Twitter’ın RT ve Sputnik'in reklamlarını engelleme kararının Rus medyasının faaliyetlerini engellemeye yönelik olduğunu söyledi.
Zaharova, “Bu adımı, Rus televizyon kanalı Russia Today’in (RT) faaliyetlerini engellemeye yönelik bir sonraki adım ve Amerikan kurumlarının ve özel servislerinin bir kısmının baskısı sonucu olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Söz konusu karara cevap verileceğini açıklayan Zaharova, “Rus medya araçlarının faaliyetlerinin engellenmesinin, ABD’nin ifade özgürlüğünün teminatı olan hem uluslararası, hem de iç yasaları kaba bir şekilde çiğnediğini gösterdiğini vurguluyoruz” diye konuştu.
Soruşturma başlatılmıştı
ABD'de Rusya'nın 9 Kasım’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili Kongre ve FBI nezdinde açılmış farklı soruşturmalar yürütülüyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya yönetimi, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.