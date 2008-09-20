'Gerdekde üç kişiydik'

Tiyatrocu Nilgün Belgün'ün ilk eşi oyuncu Abdullah Şahin, katıldığı 'Orada neler oluyor' programında samimi itiraflarda bulundu.



Programda evlendiği ilk gece ile ilgili bir anısını anlatan Şahin 'O kadar saftık ki, gerdek gecemizde odamıza bir arkadaşımı bile davet ettim. Üçümüz bir odada kaldık. Gerdek gecesinde odada 3 kişi kaldık. Çünkü arkadaşım otelde yer bulamamış, ortada kalmış. Biz gerdeğe girdik diye onu nasıl dışarıda bırakırım? Şimdi olsa bize 'sapık çift' diye bakarlar. O günlerde öyle değildi. Şimdi olsa yapmam tabii'dedi.

