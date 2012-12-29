Gerdek gecesi geline tecavüz iddiasında, damada 15 yıl hapis istemi

Samsun'da düğün yaparak evlendiği genç kıza gerdek gecesi tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan damadın 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Y.(28) adlı genç ile S.Y.(26) adlı genç kız akrabaları aracılığıyla tanışıp nişanlandılar. Yaklaşık 7 ay nişanlı kalan gençler 04 Mayıs 2012'de resmi nikah kıydı, 26 Mayıs 2012'de ise düğün yaparak evlendiler. Gerdek gecesi gelin S.Y., damadın alkollü olduğu gerekçesiyle dini vecibelerini yerine getiremediğinden gerdeğe girmek istemedi. Ancak, alkollü olduğu ileri sürülen Ü.Y.'nin zorla Gelin S.Y. ile gerdeğe girdiği iddia edildi. S.Y., eşinin gerdek gecesi kendisine zorla tecavüz ettiğini iddia ederek Denizevleri Polis Merkezi'ne şikayette bulundu.

Olayla ilgili damat Ü.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ü.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 7 aydır tutuklu bulunan S.Y. hakkında "Eşine karşı beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel saldırı ve hakaret" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Hapis cezası istemiyle dava açıldı



Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, damat Ü.Y., kendini savunarak suçlamaları kabul etmedi. Ü.Y. mahkemede verdiği ifadede, "Olaydan önce S.Y. ile 7 ay nişanlı kaldık. Düğün gecesi salondan çıktıktan sonra baba evine gittik. Dini nikah kıymak için hoca getirdik. Sarhoş değildim. İki rekat namaz kıldık. Dini vecibeleri yerine getirdik. Daha sonra onun rızasıyla birlikte olduk. Gece saat 02.00 sıralarında kendisi duşa girdi. Düğünden önce evde kalan iki şişe biram vardı. Biraları içtim. Eşim yattı. Ben odamda oturdum. Daha sonra ben de yattım. Sabah olunca kalktım. Kahvaltı yaptık. Daha sora babamlara gezmeye gittik. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından, “uğradığı cinsel saldırı sonucu beden ve ruh sağlığı bozulduğuna dair” rapor verilen S.Y. ise eşini suçladı. S.Y., "Ben önceden sanığı tanımıyordum. Öz amcamın tavsiyesi ile evlendim. Ben nişanlılık süresinde kendisi ile evlenmek istemedim. Kendisine mesaj da attım. 'Seninle evlenmek istemiyorum' dedim. Anne-babası bizim eve geldi ve benim ailemi kandırdılar. 'Bizim oğlumuz çok düzgündür. İçkisi, kumarı yoktur' dediler. Bunun üzerine düğün yapıldı. Düğün gecesi arkadaşları ile alkol aldı. Yatacağımız sırada sanık bana dini nikah kıydırdı. Ancak, 'Ben içkili idim ve sarhoştum. Bu nedenle yapılan nikah geçersizdir' dedi. Ben de sarhoş olduğundan onun bu sözünden etkilendim. Cinsel ilişkide bulunmak istemedim. Bunun üzerine sanık benim kolumdan tuttu ve zor kullanarak benim rızam olmadan zorla birlikte oldu. Bağırdım, evde kimse yoktu. Sonra içti ve sızdı. Sabah hemen şikayetçi olamadım. Telefonumda kontör yoktu. Akşam olunca yine bana tecavüze kalkıştı. Ben de durumu telefonla aileme bildirdim. Onlar da bizi evlerine davet ettiler. Evlerine gidince olayı öğrenen annemlerle kalıp polise şikayette bulundum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.