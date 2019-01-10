'Gerçekleri ortaya çıkarmakla' tehdit etmişlerdi; hacker grubu, 11 Eylül'e ilişkin belgeleri yayınladı

Kendilerine 'The Dark Overlord' ismini veren uluslararası hacker grubu, 11 Eylül 2001'de ABD'de Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine ve Washington’daki Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) düzenlenen eş zamanlı saldırılara ilişkin 7 bin 500 belgeyi internet ortamında paylaştı.

Netflix de dahil çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik hack faaliyetleriyle bilinen 'The Dark Overlord' adlı hacker grubu, geçtiğimiz günlerde ABD'yi 2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi almadıkları taktirde 11 Eylül belgelerini 5 parça halinde yayınlamakla tehdit etmişti.

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Ödemeyi alamayan ve Pastebin adlı site üzerinden 650 civarı belgeyi geçtiğimiz günlerde yayınlayan hacker grubu, 7 bin 500 kadar belgeyi daha paylaştı.

ABD hükümeti, sigorta şirketleri ve avukatlık bürolarından elde edildiği iddia edilen ve internette yayınlanan söz konusu belgelerde, dönemin hükümetinin 11 Eylül olayları ile bağlantısı olduğunu gösteren herhangi bir delil yer almıyor.

Sızdırılan belgelerde 11 Eylül sebebiyle meydana gelen zararı karşılamak için senaryolar üzerinde duran sigorta şirketlerinin, asgari seviyede ödeme yapmak için suçlu arama çalışmaları yaptığı iddiası yer alıyor.

Belgelere göre sigorta şirketleri, saldırıda kullanılan uçakların sahibi olan hava yolu şirketini, uçak üreticilerini, ABD Federal Havacılık Kurulu ve teröristleri suçlama yoluna gidiyor.

Aynı belgelere göre, şirketler, saldırıda kullanılan Boeing 757 ve 767 tipi uçakları uygun elektronik aktarıcı ile donatmadığı için Boeing şirketini suçlama üzerinde yoğun mesai harcadı.