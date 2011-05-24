-GERÇEKER: ''KASET FAİLLERİ MUTLAKA BULUNMALI'' ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, gündemdeki kasetlerle ilgili olarak, ''Kamuoyunda çok büyük güvensizlik, tedirginlik yaratan birtakım davranışlar. Mutlaka bunların faillerinin bulunması gerekiyor'' dedi. Hasan Gerçeker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu. Başbakanlık Merkez Bina'daki kabulün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gerçeker, 1 Haziran itibariyle yasal yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılacağını anımsattı. Bu nedenle devletin en üst kademesinde olan kişilere nezaket ziyaretinde bulunduğunu, onlarla vedalaştığını anlatan Gerçeker, bu arada yargının sorunlarını da iletme olanağı bulduğunu söyledi. Basın mensuplarına da ''Allahaısmarladık'' diyen Gerçeker, ''İnşallah ileriki dönemlerde yine tekrar görüşür, beraber oluruz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Görev süreniz boyunca zaman zaman Başbakan Erdoğan ile karşı karşıya geldiniz. Görevden ayrılırken bir kırgınlığınız var mı?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Olaylar ayrı. Bazı şeyleri kişiselleştiremezsiniz, yani bazı ilişkilerinizi. Olabilir, insanlar birbirlerine karşı bazen yanlış davranışlarda bulunabilirler, bu bizden kaynaklanır, başkasından kaynaklanır. Bunların tabii şu ortamda değerlendirmesini yapmak istemiyorum ama devlet idaresi bir bütünlük gösterir, yani bütünlük içinde. Hep söylüyorum dargınlık, kırgınlık hiçbir zaman söz konusu olmaz. Ben hep diyalogdan yanaydım, diyalog olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Hizmetlerinizi gereği gibi yerine getiremezsiniz. Bugün biliyorsunuz yargının çok büyük sorunları var. Bunları halletmek zorundayız. Ben tabii son güne kadar bu görevimi gereği gibi yerine getirmekle baş başayım. Onun dışında onları ben fazla düşünmüyorum, onlar hep geride kalan şeyler. Dediğim gibi insandır, herkesin hatası olabilir. Bizlerin de hatası olabilir, başkasının da hatası olabilir. Herkes devlet çarkını iyi işletebilmek için mutlaka karşılıklı anlayış, sevgi saygı hoşgörü ortamında görevini yapması gerekir.'' -''İNSANLARIN DEVLETE, DEVLET GÖREVLİLERİNE OLAN GÜVENİ SARSILIYOR''- Gerçeker, ''Yanlış anlaşıldığınızı düşünüyor musunuz?'' sorusuna, ''Olabilir. Tabii yanlış anlaşılmalar da olabilir. İnsanlar birbirlerini yakından tanımazlarsa bazı yanlış anlamalar, yanlış değerlendirmeler de olabiliyor. Onun için hep söylediğim insanları değerlendirirken, bir değerlendirme yaparken mutlaka daha derinden yapmak lazım. Detaylı düşünmek lazım. Yüzeysel, biçimsel yapmamak lazım değerlendirmeleri'' yanıtını verdi. ''Kaset skandalları konusunda soruşturma başlatılmalı mı?'' sorusunu da yanıtlayan Yargıtay Başkanı, ''Bu somut olaylarla ilgili benden bir şey söylememi beklemeyin. Ama bunlar tabii hangi suçların şikayete bağlı olup, hangilerinin olmadığı re'sen takibe tabi olduğu yasalarda yazılı. Onun için önce suçun ne olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Suç eğer takibi şikayete bağlı bir suç niteliğindeyse o zaman elbette şikayet gerekir. Ama bazı suçlar tabi takibi şikayete bağlı değil; savcıların re'sen harekete geçmeleri gerekir. Ama bu tabi yapılacak soruşturmayla ortaya çıkar'' dedi. Hasan Gerçeker, ''Siz nasıl bakıyorsunuz kaset olaylarına?'' sorusu üzerine, ''Bunlar çok üzücü şeyler. Bir tarafta bunlara hukuki değer atfetmeniz mümkün değil. Ama mutlaka bunu yapan insanların... Çünkü bu yasa dışı bir eylem, yasa dışı bir işlem. Kamuoyunda çok büyük güvensizlik, tedirginlik yaratan bir takım davranışlar. Mutlaka bunların faillerinin bulunması gerekiyor. Teknoloji gelişmiş diyoruz, ulaşılamıyor diyoruz. Hatta bu sitelerin dış kaynaklı olduğu söyleniyor. O zaman mesela dış ülkelerle, başka ülkelerle de işbirliği yaparak mutlaka bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Aksi takdirde tabii insanların devlete, devlet görevlilerine olan güveni sarsılıyor. En büyük tehlike de güven ortamının ortadan kalkması. Yani mutlaka vatandaşın devletine güvenmesi lazım. Devlet görevlilerinin, sorumluluk üstlenmiş kişilerin, görevlerini gereğince yerine getirmeleri öncelikle sağlanabilir' dedi. -''TRABZONSPOR GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU''- Gerçeker, bir gazetecinin bordo mavi kravat taktığına işaret edip, bunun Trabzonspor ile bir ilgisinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine, ''Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Yani biz de bir söz vardır, 'Galip sayılır bu yolda mağlup' diye. Şimdi Trabzonspor da çok büyük bir performans gösterdi. Son haftaya kadar Fenerbahçe ile başa baş getirdiler. Averajla şampiyonluğu kaybetti. Ama Trabzonspor da tabii gönüllerde şampiyon olan bir takım. Onlara da tıpkı Fenerbahçe'yi olduğu gibi bütün gönlümle kutluyorum'' diye konuştu.