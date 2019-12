-GERÇEKER: SAYGI DUYMAKTAN BAŞKA YAPILACAK ŞEY YOK İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, ''Bunu (Anayasa değişikliği) geriye dönük olarak tartışmanın hiç bir anlamı yok. Hep söylüyorum ben; Meclis'ten geçti, anayasadan geçti. Biz o zaman eleştirilerimizi ortaya koyduk. Kamuoyuna düşüncelerimizi anlattık. Halkın iradesine sunuldu ve halk da kabul etti. Artık bundan sonra saygı duymaktan başka yapılacak bir şey yok'' dedi. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ''Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi''nin açılış oturumuna katılan Gerçeker, yaptığı konuşmada, adaletin kavram itibariyle en yüce değerlerden olduğunu belirtti. Her toplumda ulaşılmak istenilen hedefin, eksiksiz, güvenilir ve en kısa sürede gerçekleşen adalet olduğunu ifade eden Gerçeker, çabuk olmayan adaletin, gözyaşlarına neden olmaktan başka bir değer taşımadığını söyledi. -''ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR''- Gerçeker, Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Adalet Mülkün Temelidir'' sözünün aslında konuyu özetlediğini ve bundan başka bir şey söylemeye de gerek kalmadığını söyledi. ''Biz bunu aslında gerçekleştirmek için topluma anlatmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz'' diyen Gerçeker, her ülkede bu tür sorunlar olduğunu ve yine her ülkede yargı reformunun gündemde olduğunu dile getirdi. Gerçeker, herkesin daha iyiyi daha yararlıyı bulmak için bir çaba içerisinde olduğunu belirttiği konuşmasına, şöyle devam etti: ''Ama bunun böyle uluslararası bir platformda üst düzeydeki hukukçular arasında tartışılıp değerlendirilmesi mutlaka yargı bağımsızlığı konusunda çok büyük katkılar sağlayacak. Niçin yargı bağımsızlığı diyoruz? Biliyorsunuz artık modern anayasal sitemlerde temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olarak demokrasilerde hukuk üstünlüğünün sağlanması, hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi ancak yargı bağımsızlığı ile mümkün olabiliyor. Onun için de yargının mutlaka kuvvetler ayrılığı ilkesi paralelinde, bunların tamamen bağımsız olması gerekiyor. Bağımsız olmak birbiriyle çatışma halinde ya da birbirine bir üstünlük halinde değil. Birbirleriyle dengeli bir iş birliği içinde olması gerekiyor. Bizim de çabamız bunu topluma anlatmaktır.'' -ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN SORULARI YANITLADI- Bir gazetecinin, ''Şu an Türkiye'deki ortam nasıl? Yargının siyasallaştığı şeklinde kamuoyuna yansıyan düşünceler var'' şeklindeki sorusu üzerine Gerçeker, şunları söyledi: ''Tabii biz bundan hoşnut değiliz. Biz demokrasiye gönülden inanmış insanlarız. Bunun dışında başka bir düşüncemizde olamaz. Onun için yasalaşmış, halkın oyuna sunulmuş ve referandum sonucu kabul edilmiş. Bundan sonra artık yapılacak şey, yapılanları daha ileri götürecek çareleri ortaya koymaktır. Geçmişe dönük bir takım eleştirilerde bulunmanın bir anlamı yok.'' Gerçeker, anayasa değişikliğiyle ilgili, ''Türk demokrasisi açısından olumlu bir adım diyebiliyor muyuz?'' şeklindeki soru üzerine, şu aşamada söylenecek bir şey olmadığını belirterek, şunları kaydetti: ''Her şeyi ortaya koyarsınız. Eleştirilerinizi ortaya sunarsınız, karşı tarafta eleştirilerini ortaya çıkarır ve sonuçta bir şey kabul edilir. İyi mi kötü mü oldu, bu tabi yapılacak uygulama ile ortaya çıkar. İleride göreceğiz. Ancak şu aşamada artık diyecek bir şey yok. Yani milletin iradesiyle kabul edilmiş bir anayasa değişikliği var. Bunu geriye dönük olarak tartışmanın hiç bir anlamı yok. Hep söylüyorum ben; Meclis'ten geçti, anayasadan geçti. Biz o zaman eleştirilerimizi ortaya koyduk, kamuoyuna düşüncelerimizi anlattık, halkın iradesine iradesine sunuldu ve halkta kabul etti. Artık bundan sonra saygı duymaktan başka yapılacak bir şey yok'' -YARGIDAKİ RÜŞVET İDDİALARI- Bir gazetecinin, ''Yargıdaki rüşvet iddialarına'' ilişkin bir soru üzerine Gerçeker, soruşturmanın devam ettiğini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iddialarla ilgili evrakların gönderilmesinin beklendiğini söyledi. Gerçeker, ''Yasalar neyi gerektiriyorsa sonuna kadar mutlaka gidilecek. Soruşturmayı geliştirmek gerekiyorsa elbette yapılacak. Bunlar üzücü çirkin olaylar. Bunlar yargıda olmaması gereken olaylar. Hepimizi üzüntüye sevk etti. Hiç kimsenin şüphesi olmasın sonuna kadar yasalar neyi gerektiriyorsa mutlaka gidilecek'' dedi. Yargıtay üyesi Hamdi Yaver Aktan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin bir soruya yönelik de Gerçeker, ''Bize intikal eden bir şey yok. Onlarla ilgili Başsavcılıktan bir bilgi gelmedi. Daha araştırıyorlar. Onlarında sonucu belli değil, açıklığa kavuşturulması lazım. Sadece basında çıkan haberlerle bir şey yapma imkanımız yok. Biz onları ihbar kabul ediyoruz. Gerekli soruşturmayı başlatıyoruz'' yanıtı verdi.